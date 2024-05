11 juin Lyon : Les Rencontres Défense & Cyber 2024

mai 2024 par Marc Jacob

Les Rencontres Défense & Cyber 2024 sont un rendez-vous privilégié pour mieux appréhender les enjeux de la cybersécurité dans le secteur de la Défense et pour la Défense.

Une journée à destination des acteurs de la Communauté de Défense et à la Communauté Cyber

Les Rencontres Défense & Cyber, point d’orgue annuel du CYCLE DEFENSE & CYBER, constituent un événement majeur au niveau national sur les sujets de cybersécurité pour et dans la Défense.

Les Rencontres Défense & Cyber 2024, c’est

Des TRAVAUX, des PARTAGES d’EXPERTISES et du TRAVAIL COLLECTIF :

une matinée de conférences en plénière

un après-midi autour d’un exercice de gestion de crise cyber sur table – sur invitation personnelle exclusivement.

Des MOMENTS de CONVIVIALITE pour développer son réseau relationnel et échanger de manière privilégié

Un EVENEMENT avec une dimension CARITATIVE : les Rencontres Défense & Cyber sont l’occasion de collecter des fonds au profit du Bleuet de France, qui vient en aide en soutien des soldats blessés, de ceux morts pour la France et des familles, ainsi que des victimes du terrorisme.

« Soutenir le Bleuet de France, c’est soutenir ceux qui restent. »

2 fils rouges pour cet événement

la cybersécurité – cyberdéfense dans les armées ;

la gestion de crise cyber ;

Un événement du CYCLE DEFENSE & CYBER

Un objectif : être un cadre d’échanges de confiance sur les questions de sécurité numérique liées à la DEFENSE.

Des rendez-vous réguliers : des matinées trimestrielles, les MATINEES DEFENSE & CYBER, et un colloque annuel, les RENCONTRES DEFENSE & CYBER.

Pour qui : Le CYCLE DEFENSE & CYBER s’adresse à l’ensemble des acteurs, civils et militaires, de la Défense et impliqués sur les sujets Défense qui veulent mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité et aux acteurs de la Cybersécurité qui souhaitent mieux appréhender le secteur de la Défense.

Les ressources des Rencontres Défense & Cyber

« La cyberdéfense dans l’armée de Terre », 23 février 2024, une Parole d’Expert du Général d’armée Pierre SCHILL, Chef d’état-major de l’armée de Terre

La lettre du Chef d’état-major de l’armée de Terre, le Général d’armée Pierre SCHILL, décembre 2023

Les fondamentaux de la gestion de crise cyber, Éditions Ellipses, 2022, un ouvrage collectif réalisé sous la direction de Laurane RAIMONDO

Le Référentiel de maturité cyber, 2023, DGA, Ministère des Armées

DEFNET 2024, COMCYBER

ORION 2023, Ministère des Armées

Retour sur les Rencontres Défense & Cyber 2023

voir les photos et vidéos

retrouver les Rencontres Défense & Cyber 2023

