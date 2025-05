11 juin Lyon : 7ème rencontre de la cybersécurité Auvergne - Rhône Alpes

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Une journée d’informations, d’échanges et de networking autour de la sécurité et la confiance numériques organisé par le Cybercercle.

Une Table ronde en plénière autour de la réglementation et de la transposition de la directive NIS2 : une opportunité de mieux appréhender le cadre législatif et réglementaire, à l’heure où le Projet de Loi "Résilience Cyber" est en discussion au Parlement

11 Workshops autour de différentes thématiques sur lesquelles vous pourrez avoir accès à des expertises de confiance et poser vos questions : IA et cyber, remédiation, sensibilisation des collaborateurs, PCRA, solutions open source / libres, pare-feu, protection des données, sécurité économique...

Un après-midi avec deux Ateliers et une Conférence :

des cadres pour travailler ensemble sur des sujets au coeur des enjeux - l’IA dans les collectivités ; les leviers pour faire de la cybersécurité un pilier transverse des organisations ; l’intérêt des exercices dans la préparation de la gestion de crise cyber

Un Espace de Rencontres et de Networking : des moments de convivialité autour de stands de professionnels publics et privés pour vous renseigner et répondre à vos problématiques ; une occasion de développer votre réseau de confiance dans un format à taille humaine.

Pour valider

votre participation

Inscription obligatoire

en ligne

Lieu & Horaires

Salons Département du Rhône

de 8h30 à 16h30

Conditions

Inscription gratuite

Soumise à validation par les organisateurs