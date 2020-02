11 et 12 mars Paris Disney Village : En 2020, IT Partners met en place de nouveaux services sous le signe de l’innovation !

février 2020 par Marc Jacob

Les rencontres d’affaires IT Partners, événement incontournable de l’écosystème de la distribution B2B des solutions IT, Télécoms et Audiovisuelles offrent de nouveaux services. L’édition 2020 voit la création d’un nouvel espace dédié aux conférences autour de l’innovation.

Les temps forts :

Forum de l’innovation, un nouvel espace de dialogue et de rencontres Grande nouveauté 2020, le Forum de l’innovation, animé par SWPL, est un espace dédié aux rencontres et aux échanges de savoirs. 14 créneaux de prises de parole, menés sous le format de conférences, sont répartis sur 2 jours. Ils permettront aux marques de présenter leur expertise aux revendeurs autour de sujets variés tels que les services managés, les solutions connectées, le travail collaboratif, la cyber sécurité, la gestion de la data et la data intelligence, la réalité augmentée…

FVS et l’entreprise connectée

Afin d’illustrer comment les dernières innovations replacent le digital au service de l’humain, FVS présentera tout un ensemble de solutions collaboratives, d’affichage dynamique, de sonorisation, et bien d’autres encore. Giga Concept et l’Internet des objets 6 univers et leurs cas d’usages seront mis en exergue : mesures énergétiques, mesure combinées, sécurité, tracking, comptage de présence. Atelier Context « Ask the distribution channel specialist » CONTEXT, le spécialiste du suivi du marché B2B, offre une session privée gratuite avec un analyste du marché pour tout fabricant présent sur IT Partners 2020.

Une nouvelle mise en scène des Partenaires

Un Village dédié est enfin créé pour renforcer la visibilité des partenaires qui animent le marché toute l’année. Un nouveau dispositif afin de mieux identifier les partenaires et de renforcer leur identité.

Autre nouveauté : en partenariat avec IDC, des newsletters sont adressées depuis le mois de janvier à l’ensemble des contacts d’IT Partners. Elles proposent sous forme d’infographies, des analyses des attentes des acteurs du Channel IT.

Le plateau TV avec ITR TV sera reconduit lors des deux jours de l’événement et permettra la diffusion en continu et en direct d’interviews des différents acteurs du marché sous des formes variées.

L’Innovation dans tous les univers

IT Partners s’emploie sans relâche à valoriser les évolutions et les nouvelles tendances au sein de tous les univers technologiques. Solidement posé sur les 4 grands piliers du marché que sont l’infrastructure, la communication, l’intégration audiovisuelle et la gestion du document, IT Partners accompagne le développement des nouveaux marchés tels que l’IA, la réalité augmentée, les objets connectés. En 2020, particulièrement, la sécurité, sujet majeur du marché, sera largement mis en valeur lors de l’édition 2020.

Pour mémoire :

Les rencontres d’affaires IT Partners ont été lancées en 2006 pour offrir à la communauté des acteurs du Channel IT français un point de rencontres servant leurs objectifs de développement commercial et d’ouverture de nouveaux marchés. Dans un contexte de convergence sans limite, IT Partners fédère les différents univers des nouvelles technologies afin de mettre en lumière leurs interactions, leurs complémentarités et leurs domaines d’applications.

De nombreux moyens exclusifs animent les deux journées : plateforme web de mise en relation monreseau-it.fr, programme VIP, service Hosted Buyers, Afterworks & soirées festives, Forum de l’Innovation, plateau TV, etc.

Tout est pensé et mis en place pour optimiser la présence et les investissements de chacun.

Rendez-vous les 11 et 12 mars 2020 !

Pour plus d’informations : www.itpartners.fr