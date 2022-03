11 et 12 mai - PARIS CYBER SUMMIT 2022 : quelle stratégie cyber pour l’Union européenne sous présidence française ?

mars 2022 par Marc Jacob

L’impulsion cyber de la France dans la stratégie numérique de l’UE fait-elle l’unanimité ? A quelques jours du passage de relais à la République tchèque, le Paris Cyber Summit revient les 11 et 12 mai 2022. L’occasion pour les décideurs européens du monde politique, scientifique et économique de se rassembler pour dresser le bilan des travaux menés lors de la PFUE et des futures priorités numériques à engager.

“Le Paris Cyber Summit 2022, le rendez-vous annuel de l’Europe de la cybersécurité, permettra de revenir sur les principales conclusions menées lors de la présidence française de l’UE depuis le 1er janvier 2022 et permettra d’anticiper les grandes priorités qui seront à porter auprès de la République tchèque, puis de la Suède. Seront à l’agenda les enjeux majeurs du cyberespace, et notamment la cyberguerre en Ukraine, la désinformation, l’Europe de la cyberdefense, la cybersécurité industrielle, la cybersécurité des infrastructures critiques ou les risques cyber spécifiques liés à l’espace” confie Sébastien Garnault, fondateur du Paris Cyber Summit.

Cyber : vers une solidarité européenne

Un nombre d’intrusions avérées dans des systèmes d’information en augmentation de 37% entre 2020 et 2021 (786 en 2020 contre 1082 en 2021) selon l’ANSSI, la nature hybride du conflit en Ukraine, désinformation et déstabilisation, cyberattaques directes ou indirectes sur des infrastructures critiques (entreprises sensibles, hôpitaux, collectivités locales…)…

C’est dans ce contexte que seront réunis 6 ministres européens à la Maison de la Chimie : Jan Havranek, République tchèque - Margiris Abukevicius, Lituanie - Evarist Bartolo, Malte - Kalle Laanet et Andrès Sutt, République d’Estonie ainsi que Martin Klus, République Slovaque - autour de plusieurs sujets majeurs, tels que : la révision de la directive NIS, les certifications communes pour les Etats membres, la création d’un fonds d’intervention d’urgence, l’attractivité de la filière, les enjeux de souveraineté numérique européenne.

Avec 300 décideurs européens représentants 15 nationalités et 60 intervenants de haut niveau, après une édition 2021 réussie en présentiel, Paris Cyber Summit s’impose année après année comme le rendez-vous incontournable des décideurs publics et privés de la cyber européenne. Maillon essentiel et unique dans le paysage européen, l’événement rassemblera cette année encore les acteurs du numérique de confiance autour des filières industrielles afin de proposer une vision prospective, de créer une communauté de haut niveau pour aider les décideurs à anticiper la dimension stratégique de la transformation numérique.

Extrait du programme

[Plénière] Sommes-nous témoins de la première cyberguerre en Europe ?, le 11 mai à 9h20

[Plénière] Infrastructures critiques, le 11 mai à 11h30

[Plénière] Innovation et cyberdéfense, le 11 mai à 14h30

[Plénière] Les nouveaux portefeuilles d’identité numérique européens, le 11 mai à 16h30

[Plénière] Investissement en cybersécurité : pierre angulaire de notre succès ?, le 12 mai à 9h30

[Plénière] Menace hybride, désinformation et influence, le 12 mai à 11h30

[Plénière] Cybersécurité industrielle, le 12 mai à 14h30

[Plénière] Espace et cyber espace, le 12 mai à 16h30

Personnalités attendues

[France] Général Didier Tisseyre, commandant de la cyberdéfense [Ukraine] Maria Avdeeva, directrice de recherche à l’Association des experts européens

[République tchèque] Jiri Sedivi, directeur général de l’Agence européenne de Défense

[UK] Sadie Creese, professeur de cybersécurité au Département d’informatique de l’Université d’Oxford

[France] Daniel Le Coguic, président de l’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique)

[Belgique] Gaëtan Van Goidenhoven, sénateur, représentant officiel du Sénat belge

[UK] Jamie Shea, chargé de mission du programme paix, sécurité et défense, Friends of Europe

[République slovaque] Rasto Janota, directeur du Centre national de la cybersécurité

[France] Emmanuel Chiva, directeur de l’Agence de l’Innovation de Défense

[Roumanie] Dan Cimpean, directeur du Centre national de la cybersécurité

[France] Michel Van Den Berghe, président du Campus Cyber