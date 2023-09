11 au 13 octobre La CNIL à Toulouse : Journées RGPD et évènements grand public

septembre 2023 par Marc Jacob

Après Rennes et Marseille, la CNIL sera à Toulouse du 11 au 13 octobre. Les équipes iront à la rencontre des jeunes, de leurs parents, enseignants et éducateurs, mais également des seniors pour une série d’évènements consacrés à la protection des données. En parallèle, les professionnels pourront participer à une journée dédiée aux actualités dans ce domaine suivie d’une seconde journée autour de l’intelligence artificielle et de l’innovation.

Aller au plus près des personnes pour les informer et protéger leurs droits

Dans le cadre de ses missions, la CNIL mène des actions de formation et de sensibilisation. Du 11 au 13 octobre, elle sera présente à Toulouse et proposera plusieurs évènements dans des lycées, des établissements publics et un café associatif. Conférences, ateliers, débats : des temps de rencontre ont été conçus pour expliquer aux séniors, aux jeunes, aux parents, aux enseignants ainsi qu’aux éducateurs comment protéger leurs données personnelles. Par ces actions, la CNIL souhaite donner aux citoyens les connaissances nécessaires pour exercer leurs droits et garder le contrôle sur leur vie privée.

Découvrir le programme

Accompagner les professionnels de Toulouse et sa région

Lancées en 2022, les Journées RGPD permettent d’échanger avec les professionnels locaux, en présence d’intervenants de la CNIL et de partenaires de l’évènement. L’objectif est de favoriser le dialogue et la diffusion de bonnes pratiques entre les différents acteurs (responsables de traitement, actuels et futurs délégués à la protection des données, professionnels impliqués ou souhaitant se former au RGPD), qu’ils proviennent du secteur public ou privé.

Après Rennes et Marseille, les Journées RGPD à Toulouse se tiendront les 12 et 13 octobre à l’Université Toulouse Capitole. La journée du 12 octobre 2023, organisée en collaboration avec Toulouse Métropole sera consacrée aux actualités et aux thématiques majeures de la protection des données. La journée du 13 octobre, organisée en collaboration avec l’Université Toulouse Capitole, aura pour thématiques l’intelligence artificielle et l’innovation.

Journées RGPD les jeudi 12 et vendredi 13 octobre à Toulouse