11 au 12 décembre - L’EFREI organise la 3ème édition de la CyberNight

décembre 2021 par Marc Jacob

Près de 200 étudiants Efrei participeront à ce rendez-vous unique dédié à la cybersécurité sur le campus. Quel que soit le niveau académique ou la formation, la cyber s’adresse tous les étudiants du numérique.

Du samedi 11 décembre dès 14h jusqu’au dimanche 12 décembre à 9h du matin, les étudiants de l’école participeront à des challenges en cyber, assisteront à des conférences en présence d’experts de l’écosystème ou à des démos et se formeront, en groupe, aux techniques de pentest (test d’intrusion).

Dans la mesure où la cybersécurité est l’affaire de tous les professionnels du numérique, la CyberNight Efrei permet de sensibiliser, de former aux bons réflexes cyber et faire émerger les meilleurs talents en la matière via les épreuves proposées. Ils rejoindront l’équipe cyberétudiante de l’école et participeront, durant une année entière à des compétitions proposées par des organismes extérieurs à l’école (Le Hack, Le FIC, ...).

