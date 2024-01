10 transformations par l’IA à prévoir pour 2024

janvier 2024 par Jean-Pierre Boushira, Vice President South EMEA, Benelux & Nordics de Veritas

2023 a été une année cruciale pour l’intelligence artificielle, marquée par des avancées significatives notamment dans le domaine de l’IA générative. Celles-ci ont non seulement mis en évidence le potentiel de l’IA dans le grand public, mais ont également préparé le terrain pour des développements encore plus sophistiqués. Voici ce que 2024 nous réserve.

1. L’évolution polyvalente de l’IA générative

En 2024, l’IA générative étendra son influence au-delà des domaines créatifs, et sera particulièrement utile dans la stratégie de contenu et la conception de produits. Ces systèmes seront capables de proposer des résultats contextuels plus nuancés et plus précis, notamment grâce aux progrès de la Retrieval-Augmented Generation (RAG) – un cadre qui permet entre autres à l’IA d’utiliser des connaissances externes pour créer de grands modèles de langage.

2. Les arts créatifs et le divertissement chamboulés

L’intelligence artificielle occupera une place centrale dans les arts créatifs, en proposant de nouvelles approches pour la création de contenu. Qu’il s’agisse d’aider à l’écriture de scénarii complexes ou de révolutionner la production musicale, le rôle de l’IA dans les processus de création humaine sera de plus en plus prononcé.

3. Créer des règles éthiques dédiées

Les développements éthiques relatifs à cette technologie seront critiques en 2024. En effet, l’accent sera davantage mis sur l’élaboration de cadres et de lignes directrices visant à garantir l’application éthique de l’IA. Concrètement, ces règles éthiques s’attacheront par exemple à atténuer au maximum les préjugés et les biais et à garantir la confidentialité des données des citoyens.

4. Le rôle de l’IA dans la protection environnementale

L’IA contribuera de manière significative aux pratiques écologiques. Son application à la gestion des ressources, à la lutte contre la pollution et à l’atténuation du changement climatique, démontrera le potentiel de cette technologie et de son impact positif sur l’environnement.

5. La cybersécurité renforcée par cette technologie

Il est fort probable que l’intelligence artificielle jouera un rôle essentiel dans le renforcement des mesures de cybersécurité. Les algorithmes avancés de Machine Learning offriront de meilleures capacités de détection et de réaction aux menaces, aidant ainsi les entreprises à se prémunir des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

6. De nouvelles applications stratégiques pour les entreprises

L’IA favorisera l’efficacité et l’innovation au sein des entreprises. Que ce soit via l’amélioration des processus de prise de décision ou l’optimisation des flux de travail opérationnels, elle deviendra un élément essentiel pour la stratégie d’entreprise.

7. L’éducation sera plus personnalisée

En effet, l’IA participera à la transformation de l’éducation en créant des expériences d’apprentissage personnalisées. Les progrès réalisés dans la création de données synthétiques permettront aux modèles d’IA de fournir des contenus éducatifs plus diversifiés et inclusifs, et de répondre à un plus large éventail de styles d’apprentissage et d’expériences.

8. Les soins apportés dans le secteur de la santé seront plus précis

L’IA est en train de révolutionner la santé notamment via l’amélioration des diagnostics ou encore en favorisant la personnalisation des traitements. L’intégration de l’apprentissage par renforcement à partir du feedback humain (RLHF) et des grands modèles de langage (LLM) permettra aux systèmes d’IA de mieux s’aligner sur les besoins des patients et de mieux prendre en compte les contextes médicaux.

9. Démocratiser l’IA grâce à l’open source

La prolifération de l’IA open source démocratisera l’accès aux technologies basées sur l’IA. Ce mouvement permettra ainsi à une plus grande communauté de développeurs et d’entreprises de s’émanciper, ce qui favorisera l’innovation et la collaboration dans le développement de l’IA.

10. Améliorer les interactions grâce à l’IA multimodale

Cette technologie améliorera considérablement la façon dont les utilisateurs interagissent avec les systèmes d’IA. Concrètement, en combinant des éléments visuels, sonores et textuels, ces systèmes offriront des expériences utilisateur plus naturelles et intuitives.

2024 s’annonce comme une année d’avancées incroyables dans le domaine de l’IA. Le potentiel de ces technologies est immense, que ce soit pour transformer toutes les industries, améliorer le quotidien des individus, ou encore relever les enjeux planétaires urgents.