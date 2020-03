10 mars au 9 avril - L’Axians Tour revient en 2020 !

mars 2020 par Marc Jacob

L’évènement d’Axians est de retour avec un programme riche et passionnant du 10 mars au 09 avril 2020 dans 9 villes en France ! Avec des partenaires de renom (Cohesity, HPE, IBM, NetApp et VMware) et un programme exclusif, l’Axians Tour mettra cette année l’accent sur les déploiements multi-cloud.

« La donnée est centrale dans la stratégie digitale des entreprises, la façon dont vous l’utilisez ou la valorisez peut vous imposer le choix d’un cloud qui peut être incompatible avec vos politiques de sécurité, de production et de coûts. A l’occasion de l’Axians Tour 2020, nous allons vous démontrer que vous avez la possibilité de ne pas choisir », indique Yves PELLEMANS – CTO chez Axians.

Au programme cette année :

« Standardisez votre DataCenter »

L’innovation est indissociable de la transformation. Elle passe par l’alignement et la standardisation des infrastructures afin de maximiser l’agilité des métiers tout en réduisant les coûts d’exploitation. La solution HPE SimpliVity répond parfaitement à cet enjeu.

« Aligner protection et criticité de vos données »

Il est possible d’aligner la politique de protection des données suivant les niveaux de services (SLA) et les contraintes opérationnelles et légales (ISO27K, ITIL, GDPR). Cohesity présentera sa solution d’automatisation de backup lors de l’Axians Tour.

« Adopter et mettre en place une architecture multi-cloud... qui vous donne le choix »

Comment mettre en place une solution multi-cloud dans le cadre d’une stratégie CI/CD « Intégration Continue / Développement Continue » ? Comment garantir la sécurité des services hybrides ? Comment mesurer le niveau de services des applications multi-cloud ? Ou encore, comment anticiper les coûts des applications hybrides ? VMware et Axians seront présents pour répondre à ses grandes questions.

De la Data Fabric hybride au Data Lake, il n’y a qu’un pas !

Comment mettre en place une solution de stockage objet et hybrider vos données pour en maîtriser le coût et les usages ? NetApp et Axians présenteront « StorageGRID », la solution d’hybride data, qui permet de simplifier et d’intégrer la gestion de données dans les environnements multi-cloud pour accélérer la transformation digitale.

Pourquoi et comment mettre en place un datawarehouse ultra performant ?

En combien de temps fournissez-vous vos résultats à vos équipes commerciales ? Vos applications sont-elles suffisamment performantes ? IBM et Axians répondront à toutes vos questions et présenteront une solution ultra performante de datawarehouse.

Comment Axians peut vous aider à piloter votre exploitation ?

Vous souhaitez infogérer tout ou une partie de votre Système d’Information ou consommer votre IT en mode As A Services ? Axians vous propose de transformer votre Datacenter en centre de services métiers.

Chaque étape sera clôturée par un cocktail et une animation rétrogaming afin d’échanger en toute convivialité autour des sujets abordés tout au long de l’après-midi.

Agenda :

Mardi 10 Mars : Nantes, White Corner

Mercredi 11 Mars : Lille, Bâtiment Wave

Mercredi 12 Mars : Rouen, Le Village by CA

Mardi 17 Mars : Toulouse, L’envol des pionniers

Mercredi 18 Mars : Paris, Comet cœur Défense

Mardi 24 Mars : Strasbourg, Sig Strasbourg

Mardi 31 Mars : Lyon, Rooftop 52

Mercredi 01 Avril : Marseille, Fortin des Corbières

Jeudi 09 Avril, Bordeaux, Mama Shelter Bordeaux