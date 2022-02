10 mars à 14h30 Webinar SNS Security - Analyse comportementale et Corrélation d’événements : les nouveaux leviers de votre couverture cyber avec SEKOIA.IO.

février 2022 par Marc Jacob

Basé sur la surveillance et l’analyse de l’ensemble des événements se produisant sur votre système d’information, le SOC vous permet de repérer les comportements suspects et d’anticiper ainsi l’exécution éventuelle d’une cyberattaque dirigée contre votre organisation.

Dans l’imaginaire collectif, les solutions de SOC sont réservées aux grandes voire aux très grandes entreprises. Pourtant parmi l’arsenal d’outils mis à votre disposition pour renforcer activement la protection de votre patrimoine informationnel, le Security Operation Center représente une solution de choix, adaptée aux contraintes de toutes les organisations, quelle que soit leur taille.

En effet dans un écosystème où la menace ne pèse plus seulement sur les grands groupes et où la pénurie de talents constitue un défi de taille, il devient nécessaire de trouver des solutions alliant performance et gain de temps et répondant à vos contraintes budgétaires.

SEKOIA.IO, éditeur européen déjà maintes fois primé, a développé une technologie révolutionnaire, répondant à cette double problématique. Grâce à la puissance de la CTI, qui utilise l’analyse comportementale et la corrélation d’événements pour qualifier les menaces, la solution est capable de détecter en temps réel tout type de comportements malveillants, tout en limitant drastiquement le nombre de faux positifs : une seule règle fondée sur le renseignement peut couvrir jusqu’à 70% des types de menaces.

Vous souhaitez bénéficier d’une surveillance complète de votre système d’information sans avoir à recourir à vos propres ressources internes ?

Rejoignez nos experts Joseph MOREL, Directeur avant-vente SNS SECURITY, David SEMREN, Ingénieur sécurité réseau SNS SECURITY et Nicolas CAPRONI, Head of Threat & Detection Research Team SEKOIA.IO pour un webinar de 45 minutes. Démonstration à l’appui, ils vous expliqueront comment la plateforme SEKOIA.IO fonctionne et pourquoi 1000 règles suffisent à la rendre redoutablement efficace. Venez découvrir enfin en quoi cette architecture innovante couplée au service [S]SOC de SNS SECURITY, qui met à votre entière disposition ses cyberexperts, vous permet d’optimiser la surveillance de votre système d’information, tout en limitant de manière draconienne, la perte de temps.

Soucieux de vous délivrer le meilleur service possible, nous dédions à la fin de chaque webinar, un temps pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à préparer vos questions en amont de la conférence.

