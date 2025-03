10 mars à 13h00 aura lieu la remise des prix du challenge « Passe Ton Hack d’Abord » au Campus cyber, à la Défense (Paris)

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

7 279 lycéens (de la seconde à la terminale) et étudiants (de BTS et classes préparatoires) répartis dans 1 684 équipes ont pris part à la 3e édition du challenge.

Du 20 janvier au 7 février 2025, le challenge organisé par le Commandement de la cyberdéfense du ministère des Armés et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a proposé une quinzaine de défis autour de la cyberdéfense aux lycéens et étudiants issus des lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles de toute la France mais aussi des lycées français dans huit pays (Andorre, Australie, Brésil, Chine, Japon, Madagascar, Maurice, Norvège). Les élèves se sont glissés, en équipe – de 2 à 6 personnes – dans la peau de cybercombattantes et cybercombattants des armées françaises, dans un scénario immersif.

Leur mission pendant les trois semaines de challenge a été de prendre la place d’un groupe d’intervention cyber (GIC) français pour analyser une cyberattaque menée contre une station pétrolière d’un pays allié. Plusieurs épreuves étaient au programme : détecter des attaques cyber de l’ennemi, les contenir, retrouver les prélèvements informatiques, ou encore déchiffrer des documents.

Cette première approche de la cyberdéfense a été l’occasion pour les élèves de mûrir un projet d’orientation professionnelle dans le domaine de la cybersécurité, en particulier dans la lutte informatique défensive.

Afin de clôturer le challenge, les meilleures équipes, issues de toute la France, se réuniront pour une remise des prix le lundi 10 mars 2025 de 13h00 à 16h30 au Campus cyber, à la Défense (Paris).

Catégories récompensées :

Catégorie Lycée - Pré Bac

Catégorie Lycée - Post Bac

Catégorie lycée de la Défense