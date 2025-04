10 mai au 1er juin : Télécom SudParis et la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), le service secret français, lancent la 4ème édition du 404CTF avec le soutien d’OVHcloud et Viva Technology

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le challenge 404CTF, l’un des plus grands défis de cybersécurité en France, lance sa 4e édition qui aura lieu du 10 mai au 1er juin 2025 sur le site du 404 CTF. Organisé par les étudiants de Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieur des sciences et technologies du numérique, en partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), cet événement propose aux participants de tester leurs compétences à travers des défis variés et concrets. L’édition 2025 est une nouvelle fois soutenue par OVHcloud et Viva Technology.

Cette année, une nouvelle catégorie « réaliste » est intégrée au challenge, afin d’enrichir l’expérience, avec toujours la même ambition de sensibiliser aux métiers de la cybersécurité et de repérer de futurs talents.

Une compétition en 10 catégories

Lancé en 2022 par le club étudiant de cybersécurité de l’école HackademINT, dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2021 entre Télécom SudParis, la DGSE et l’Institut Mines-Télécom, le 404CTF est une compétition de type Capture The Flag (CTF). Ouverte aux étudiants, elle permet aux participants de tester leurs compétences sur des problématiques concrètes de cybersécurité. Le niveau graduel des épreuves et les ressources mises à disposition permettent d’accompagner les participants et faciliter leur progression.

Pour cette nouvelle édition, dont les inscriptions ouvriront le vendredi 25 avril, l’organisation mobilise quelques 30 étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année de Télécom SudParis. Ces derniers participent à la conception des challenges, qui étaient au nombre de 80 lors de l’édition précédente. Ils sont également impliqués dans l’administration de l’infrastructure, la communication, la gestion de projet ainsi que la logistique sous la supervision de la DGSE et des enseignants chercheurs de l’École et avec l’accompagnement d’OVHcloud, hébergeur de la plateforme de la compétition.

En 2025, les participants pourront concourir dans 10 catégories sur une période de trois semaines, pour s’initier et se perfectionner dans de nombreux domaines de la cybersécurité : cryptanalyse, rétro-ingénierie, renseignement en sources ouvertes, sécurité web, analyse forensique, exploitation de binaires, sécurité matérielle, IA, Quantique et la nouveauté : le réaliste.

La nouvelle catégorie "réaliste" met en scène des environnements proches du monde réel, les participants devront analyser leur fonctionnement, identifier des failles et les exploiter.

Un événement ouvert à tous les profils

En 2024, le 404CTF a attiré 3 794 challengeurs aux profils variés : lycéens, étudiants, professionnels de la cybersécurité et de l’informatique. Près de 40 % des participants provenaient de l’enseignement supérieur et 25% étaient débutants. Des ressources sont mises à leur disposition pour les accompagner et faciliter leur progression.

« Le 404CTF est une véritable opportunité pour notre club étudiant HackademINT d’organiser un événement d’envergure nationale. Nous sommes fiers de pouvoir également démocratiser la Cybersécurité et d’attirer des débutants afin de les accompagner dans la découverte de cette pratique. Au-delà d’être une compétition, c’est surtout une véritable expérience à valoriser. » se réjouit Hadrien Capizzi, président d’HackademINT

Une mobilisation grandissante

En évolution constante depuis la 1ère édition, l’essor du challenge repose en partie sur sa forte dynamique communautaire. En 2024, 46% des participants se sont inscrits grâce au bouche-à-oreille. Chaque année, le 404CTF gagne en popularité, affirmant son rôle central dans la formation et l’émulation des talents en cybersécurité.

« La cybersécurité est aujourd’hui au cœur des enjeux du numérique. L’engouement de ce Capture The Flag, outil pédagogique sérieux mais qui se veut aussi ludique, en est une démonstration. Cette nouvelle reconduction du 404CTF confirme la volonté de Télécom SudParis de participer à la formation d’experts capables de relever les défis de la souveraineté numérique. Ce challenge, est le résultat d’un partenariat solide associant les compétences de pointe de Télécom SudParis en systèmes d’information et systèmes de sécurité et les expertises des équipes de la DGSE. Je remercie les étudiants ainsi que nos partenaires pour leur implication qui permet à ce projet de se pérenniser. » souligne François Dellacherie, Directeur de Télécom SudParis

Pour s’inscrire à l’édition 2025 du 404CTF rendez-vous sur le site du challenge dès le 25 avril.