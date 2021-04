10 mai 2021 18 h 00 - 20 h 00 Online "Lundi de la cybersécurité" : Terrorisme 2.0

avril 2021 par Marc Jacob

Même si sa typologie intrinsèque est bien plus large, le terrorisme se traduit avant tout pour le grand public par des attaques ciblées et des tueries de masse. Mais qu’en sera-t-il demain ? Les terroristes ont compris toutes les opportunités potentielles offertes par les Systèmes d’Information. Ils mènent leurs guerres asymétriques en multipliant les facteurs d’impact face à des puissances occidentales encore mal préparées. Lorsque l’on réalise que c’est en grande partie du fait de cette ubiquité virtuelle que l’Etat Islamique 2.0 continue d’exister en dépit de la perte de son territoire Irako-syrien, on mesure d’autant l’intérêt d’une étude attentive de l’utilisation des SI par ce type d’organisations afin de savoir comment y faire face….

Une partie du temps sera consacrée aux questions par chat et par voix.

Intervenant : Rémy Février

Rémy Février est ancien officier supérieur de la Gendarmerie Nationale, expert en Intelligence Economique et Sécurité des Systèmes d’Information, docteur en Sciences de Gestion (SI) et membre de l’ARCSI. Rémy Février est Maître de Conférences au CNAM au sein du Laboratoire Sécurité-Défense-Renseignement.

Participation gratuite

