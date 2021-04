10 juin et 18 juin Strasbourg CEIFAC : rencontres sur le thème de la lutte contre la criminalité organisée

avril 2021 par Marc Jacob

Jeudi 10 juin 2021

Amphithéâtre Alain BERETZ, de 14h à 17h

Jeux et paris en ligne : nouvel espace de blanchiment et de corruption

Le Collège européen des investigations financières et d’analyse financière criminelle (CEIFAC) propose d’aborder, le jeudi 10 juin 2021, la thématique des jeux et paris en ligne en se penchant sur deux problématiques actuelles et internationales : la manipulation des paris relatifs aux rencontres sportives et le détournement des jeux en ligne.

Ces manipulations destinées à corrompre les systèmes de jeu en ligne, permettent de récolter des fonds à des fins criminelles, de faciliter les flux financiers ou encore de blanchir certains fonds illégaux. L’arrêt des compétitions sportives depuis mars 2020 n’ont en rien freiné le phénomène et certains groupes criminels sont même allés jusqu’à organiser des « matchs fantômes ». Aux côtés de la manipulation des matchs qui corrompt le secteur, le blanchiment de capitaux est également à traiter. Il peut être associé à d’autres activités illégales, comme les manipulations sportives. Aussi, les indicateurs utilisés par l’ARJEL (nouvellement ANJ) et par TRACFIN peuvent être utilisés pour détecter des activités de blanchiment.

Partant de ces constats, le CEIFAC propose de mettre en synergie des spécialistes de la question afin d’identifier les comportements illégaux, de présenter l’importance de l’échange des informations entre les services européens et de vérifier que, même à travers le plus anodin des jeux en ligne, le criminel n’est pas loin….

Avec la participation notamment de :

Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC, Université de STRASBOURG ;

Marc SIMON, co-directeur du CEIFAC, 1er Commissaire Divisionnaire, Chef de l’Unité Centrale d’Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police judiciaire Fédérale, Belgique ;

Guy REINENBERGH, chef du groupe « Sport and Fraud », Police judiciaire Fédérale, Belgique ;

Corentin SEGALEN, coordinateur, Autorité nationale des jeux ;

Philippe DE KOSTER, avocat général, chef de la cellule de traitement des informations Ctif, Belgique ;

Emmanuel CHIRAT, Magistrat, Direction générale des Finances Publiques, France.

Vendredi 18 juin 2021 Amphithéâtre Alain BERETZ, de 14h à 18h

Conférence synthèse : les nouveaux risques cyber.

La conférence synthèse organisée par le Collège européen des investigations financières et d’analyse financière criminelle (CEIFAC) le 18 juin 2021 vient clore un cycle dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et autres infractions réalisées grâce aux moyens et réseaux numériques. En présence d’universitaires, d’experts, de membres des institutions européennes et d’enquêteurs issus de l’Union européenne, il s’agira d’établir et de trouver les réponses au lien qui unit la cybercriminalité et le blanchiment d’argent, les méthodes et instruments utilisés par les criminels pour blanchir le produit de leur activité, mais aussi d’esquisser les réponse et aides à apporter aux victimes. La première des ambitions de ce colloque sera de concevoir des réponses pénales destinées à lutter contre les phénomènes liés à la cybercriminalité. Il faudra donc identifier les moyens d’améliorer la coopération intra-européenne et extra-européenne dans le but de concevoir un manuel de bonnes pratiques fondé sur une coopération efficace entre les services au niveau européen ; trouver les moyens et dispositifs qui permettraient d’établir une coopération efficace dans le cadre d’une action proactive des forces de l’ordre en mettant l’accent sur l’importance de l’identification des comportements criminels, des réseaux utilisés et des moyens mis en œuvre et, enfin, de poser un regard tout particulier sur l’importance de la prise en compte des victimes, d’en définir la place, les droits et leurs rôles à chaque étape au cours de la procédure.

Avec la participation notamment de :

Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC, Université de STRASBOURG ;

Marc SIMON, co-directeur du CEIFAC, 1er Commissaire Divisionnaire, Chef de l’Unité Centrale d’Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police judiciaire Fédérale, Belgique ;

Myriam QUEMENER, magistrate, expert auprès du Conseil de l’Europe en matière de cybercriminalité.

Denise GROSS, avocat

Alain BAUER, Professeur de criminologie, Paris

Philippe DE KOSTER, avocat général, chef de la cellule de traitement des informations Ctif, Belgique.

Dans la continuité de sa mission d’information du public, les évènements sont ouverts au public, aux étudiants, aux professionnels intéressés par le sujet.

Renseignements et inscriptions : contact@ceifac.eu