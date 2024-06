10 grandes tendances de consommation propulsées par l’IA à prévoir dans les années 2030

juin 2024 par Ericsson ConsumerLab

Une nouvelle étude de l’Ericsson ConsumerLab intitulée 10 Hot Consumer Trends 2030s - the AI-Powered Future, recueille les réponses de 6500 primo-utilisateurs dans 13 villes du monde concernant les scénarios d’IA dans les années 2030.

Des films mettant en vedette les clones de ses amis et simulant l’avenir, des assistants numériques personnels pour réaliser ses achats et des opérations esthétiques basées sur l’IA sont quelques-unes des façons par lesquelles l’IA pourrait impacter la vie quotidienne dans les années 2030 d’après les primo-utilisateurs de la technologie interrogés par Ericsson (NASDAQ : ERIC).

Les primo-utilisateurs - traditionnellement les plus passionnés par la nécessité d’adopter pleinement les nouvelles technologies - ont été invités à évaluer 120 idées de services numériques dans 15 domaines, allant de la mode et du divertissement à la vie professionnelle et aux simulations de leur propre comportement.

Les résultats révèlent un écart de perception parmi les sondés avec d’une part ceux qui ressentent de la joie, de l’espoir et de l’enthousiasme à l’égard de l’IA, appelés « optimistes de l’IA » dans le rapport, et ceux qui ressentent de la peur et de l’anxiété, appelés « sceptiques de l’IA ».

– L’étude montre que même parmi les « optimistes de l’IA », plus de 60 % pensent qu’ils n’auront pas le contrôle total sur l’impact qu’elle aura sur leur vie dans les années 2030. Ce chiffre s’élève à plus de 70 % pour les « sceptiques de l’IA ».

– A l’inverse, environ 37 % des « optimistes de l’IA » et 27 % des « sceptiques » pensent qu’ils conserveront le contrôle total de l’utilisation de l’IA dans leur propre vie d’ici 2030.

– Un peu plus de la moitié des « optimistes de l’IA » déclarent qu’ils essaieront d’utiliser l’IA autant que possible, contre 26 % des « sceptiques de l’IA », ce qui laisse entrevoir une fragmentation probable des schémas d’utilisation.

– Cependant, presque tous les sondés – 95 % – pensent qu’au moins certains aspects des dix tendances deviendront une réalité.

« Le rapport Ericsson ConsumerLab sur les 10 grandes tendances de consommation indique clairement que les primo-adoptants s’attendent à ce que l’IA joue un rôle significatif dans leur vie quotidienne future. Les attentes des consommateurs sont importantes car elles ont également des implications sur les capacités du trafic réseau pour gérer l’utilisation future des données par appareil » commente Michael Björn, l’auteur du rapport et directeur du programme de recherche de l’Ericsson Consumer & IndustryLab.

« Une autre observation est l’inquiétude que les primo-adoptants, y compris les plus « optimistes », ont quant au contrôle futur de l’IA dans leur vie personnelle. Cela montre qu’il est nécessaire pour les entreprises travaillant avec l’IA de répondre aux préoccupations des consommateurs en développant des solutions » ajoute-t-il.

Les dix tendances

01 | Achats automatiques

– Près de trois sondés sur quatre sont convaincus que l’IA a le potentiel de rendre obsolète l’ensemble du secteur de la publicité, et 80 % d’entre eux anticipent également des résultats positifs de ce changement potentiel.

– 75 % des personnes interrogées prédisent que les géants de la technologie et de la publicité comme Google, Meta, TikTok et Amazon minimiseront les publicités intrusives, en proposant par exemple des assistants d’achat qui pourraient continuer à influencer le comportement des consommateurs.

– 8 sondés sur 10 s’attendent à ce que l’industrie de la publicité réoriente son attention vers le ciblage des assistants d’achat numériques pour influencer les décisions d’achat, plutôt que de cibler directement les humains.

02 | Entre nouveaux standards de beauté et poussée de la mode responsable



– Deux sondés sur trois s’attendent à ce que les mannequins, les influenceurs et les images médiatiques générés par l’IA aient un impact sur la perception des humains réels, provoquant potentiellement des complexes.

– Une majorité de sondés pense que l’IA va changer nos normes de beauté, et 60 % prévoient également une augmentation des procédures de chirurgie plastique pour obtenir l’apparence humaine synthétique parfaite.

– Les deux tiers des participants à l’enquête prévoient que la poussée réglementaire de l’Union européenne pour réduire l’empreinte carbone de la mode incitera l’IA à donner la priorité à la création de tendances de mode à faibles émissions d’ici 2030.

03 | Scénarios personnalisés

– 79 % des primo-utilisateurs envisagent un avenir dans lequel ils pourront créer leurs propres histoires interactives, allant des comédies romantiques aux aventures de science-fiction, leur permettant de l’adapter à leur humeur.

– 68 % des sondés prévoient la possibilité de créer des personnages IA basés sur leurs amis.

– 63 % des primo-utilisateurs expriment leurs craintes que les interactions du monde réel ne soient fades par rapport aux expériences numériques.

04 | Les jumeaux numériques

Un jumeau numérique est une image miroir d’une entité physique, transformée en format numérique. Un tel jumeau pourrait permettre de simuler tous les aspects avant de plonger tête première dans la réalité. Ce concept, aussi futuriste que cela puisse paraître, a été adopté pour la première fois parla NASA pour ses vaisseaux spatiaux.

– 80 % des personnes sondées pourraient utiliser des simulations d’IA pour prendre des décisions qui changent leur vie, comme acheter une maison ou des actions.

– 79 % pensent qu’ils simuleront les impacts sur la santé des changements de mode de vie.

– 50 % des sondés pensent que les gens simuleront leurs mariages pour anticiper des changements ou un divorce.

05 | Assistants d’éducation

– 74 % prévoient que les assistants en IA dans la parentalité amélioreront les compétences techniques des enfants mais diminueront leur intelligence créative/émotionnelle.

– 64 % des primo-utilisateurs prévoient des résultats positifs si les assistants IA guident les enfants vers les cheminements de carrière choisis par leurs parents.

– 72 % des sondés pensent que confier les rênes aux assistants IA améliorera le contrôle global et la sécurité dans l’éducation des enfants.

06 | La gouvernance par l’IA

– Près de trois sondés sur quatre parmi les « optimistes de l’IA » pensent que celle-ci pourrait créer des villes et des États mieux gouvernés, contre la moitié des plus « sceptiques ».

– Parmi tous ceux qui croient que l’IA a le pouvoir d’améliorer le gouvernement, 86 % pensent également qu’un gouvernement piloté par l’IA améliorera personnellement leur vie.

– 72% des personnes interrogées prédisent un affrontement entre les titans de l’IA de la société, des particuliers et des entreprises.

07 | Gain de performance au travail mais moins de sens

– 84 % des « optimistes à l’IA » envisagent que les assistants IA deviennent monnaie courante, renforçant ainsi les performances et l’efficacité du travail.

– 81 % de ceux qui croient en cet avenir fondé sur l’IA s’attendent également à un impact positif sur leur propre carrière.

– Pas moins de 67 % des « sceptiques à l’IA » prévoient que les assistants IA rendront le travail inutile.

08 | Trouble des données



– 75 % des sondés pensent que de nouvelles réglementations permettront aux citoyens de retirer leurs données.

– 77 % des « sceptiques de l’IA » prévoient que les pirates informatiques inonderont les systèmes d’IA de fausses données, faussant les résultats d’ici 2030.

– 81 % des « optimistes de l’IA » anticipent de nouvelles lois sur le droit d’auteur protégeant les artistes, les auteurs et les journalistes du regard invasif de l’IA.

09 | IA déchaînée

– 71 % des primo-utilisateurs craignent que l’IA apprenant à partir d’autres IA, au lieu de données humaines, ne provoque le chaos.

– 74 % pensent que les systèmes d’IA qui dépassent la compréhension humaine pourraient donner naissance à une société clandestine de l’IA.

– 59 % pensent que la coexistence future avec les IA pourrait devenir incontrôlable.

10 | Gardiens des données

– 70 % pensent que les nouvelles lois et réglementations permettront aux citoyens de contrôler l’utilisation de leurs données personnelles, tandis que les opérateurs mobiles devraient intensifier leur lutte contre les fraudeurs basés sur l’IA en les bloquant automatiquement.

– 62 % des personnes interrogées pensent qu’une connectivité fiable basée sur l’IA devrait être reconnue comme un droit humain d’ici 2030.

– 70 % disent que le fait de cliquer sur des boutons, de passer des cartes d’identité et de se souvenir des identifiants deviendra inutile car l’IA s’en chargera.