10 février à 14h30 Webinar SNS Security : Gardez la main sur l’accès à votre réseau grâce à FORTINAC

février 2022 par Marc Jacob

Si elle participe activement à la transformation digitale des entreprises, pour autant, l’utilisation de tablettes, de téléphones portables, de téléviseurs, d’imprimantes ou bien encore de douchettes et d’IoT a pour conséquence inévitable, de fragiliser la sécurité des systèmes d’information. Toujours plus nombreux et ne bénéficiant pas d’une vigilance particulière concernant leur sécurisation et leur supervision, ces dispositifs représentent une entrée facile sur le réseau de l’entreprise.

FORTINAC est la solution NAC (Network Access Control) nouvelle génération de FORTINET. Appréciée par ses utilisateurs pour sa très forte granularité, elle présente quatre fonctionnalités clés afin de vous offrir la visibilité indispensable au contrôle de l’accès à votre réseau et pour renforcer la sécurité de vos équipements connectés :

Une visibilité sur tout le réseau, vous permettant d’identifier chaque équipement qui s’y connecte ;

Un contrôle de votre réseau avec la possibilité de définir les accès autorisés pour chaque dispositif incluant un contrôle permanent de la conformité de ces dispositifs (pré et post connexion) ;

L’automatisation de tâches spécifiques, pour répondre à des événements particuliers ;

L’interaction avec les autres solutions FORTINET et les outils tiers (via API et autres partenariats), conformément aux exigences de la Security Fabric, spécificité et porte-drapeau du constructeur.

Parce que pour votre sécurité, il devient urgent de pouvoir faire face à la multiplication des devices connectés et au manque crucial de profils sécurité au sein des organisations, SNS SECURITY vous propose ses services d’accompagnement et s’adapte à vos contraintes.

Rejoignez jeudi 10 février à 14h30, nos experts Joseph MOREL et Thibaut SOUCHAUD, respectivement Directeur avant-vente et référent NAC chez SNS SECURITY pour un webinar inédit de 45 minutes. Accompagnés de Cédric BIGET, Ingénieur système FORTINET et spécialiste FORTINAC, ils vous expliqueront, démonstration live à l’appui, l’intérêt et les bénéfices de la mise en place d’une solution NAC au sein de votre organisation.

Soucieux de vous apporter le meilleur service possible, SNS SECURITY vous propose un temps dédié à la fin de chacun de ses webinars, pour répondre à vos questions. Profitez de cette opportunité pour échanger avec nos experts autour de la sécurisation transversale de l’accès à vos réseaux.

Rejoignez Joseph Morel (directeur avant-vente SNS SECURITY), Thibaut Souchaud (référent NAC SNS SECURITY) et Cédric Biget (NAC expert FORTINET).

L’organisateur du webinar pourra utiliser les coordonnées des participants, pour leur communiquer des informations commerciales liées à son activité professionnelle.

- Pour vous inscrire cliquez ICI