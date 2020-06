10 femmes leaders de Tech Data reconnues au palmarès « Women of the Channel » 2020 de CRN

juin 2020 par Marc Jacob

Tech Data annonce que 10 de ses directrices figurent parmi les noms de la prestigieuse liste « 2020 Women of the Channel » de CRN®, marque de The Channel Company. Trois d’entre elles ont également été nommées dans la liste très prisée du « Power 100 » de cette année.

Le prix « CRN Women of the Channel » récompense les femmes qui, par leur leadership, leur expertise et leur vision, encouragent l’innovation et la croissance de l’écosystème de distribution. Dressé chaque année par la rédaction de CRN, ce palmarès présente une sélection des femmes les plus influentes de ce secteur. La liste « Power 100 », un sous-ensemble de la liste « Women of the Channel », est établie chaque année par l’équipe de CRN pour mettre en avant les personnalités ayant contribué au succès de l’écosystème de distribution grâce à leur vision et leur influence.

« Les réalisations marquantes et variées de ce prestigieux groupe de responsables de Tech Data contribuent à renforcer la valeur non seulement de notre société et de nos partenaires channel, mais aussi celle de l’écosystème IT tout entier », déclare Rich Hume, CEO de Tech Data. « C’est une grande fierté de voir leurs réalisations récompensées par CRN et nous nous réjouissons d’avance pour leur succès à venir. »

Parmi les lauréates de l’édition 2020 de la liste « Power 100 » figurent :

• Tiffany Embry, director sales, a piloté le déploiement d’un nouveau système de gestion des ventes adapté aux technologies de nouvelle génération. Celui-ci a permis à Tech Data d’accélérer la croissance de ses activités cloud, analyse, IoT et sécurité. Elle est aussi responsable du lancement d’une initiative de diversité et d’inclusion au sein de la division commerciale dans la zone Amériques de la société.

• Stacy Nethercoat, senior vice president, cloud solutions, Americas, a lancé la première version du Digital Cloud Practice Builder de Tech Data, conçu pour aider les partenaires à développer une activité profitable dans le domaine du cloud. Elle a par ailleurs piloté le processus d’agrégation de solutions au sein de la Cloud Solution Factory de Tech Data, et a également participé à l’intégration et à l’automatisation des services cloud pour l’ensemble du cycle de vie du client, au profit de la communauté de partenaires de la société.

• Linda Rendleman, senior vice president, endpoint solutions, Americas, a développé des programmes de facilitation destinés à aider les fournisseurs de solutions à former leurs équipes commerciales à la prospection, aux techniques de ventes axées sur l’accompagnement, à la gestion des objections, ainsi qu’à la méthode de « capital client », méthode axée sur un flux de revenus continus et une gestion client stratégique. Grâce à ces efforts, Tech Data a pu obtenir de nombreux prix de la part de ses partenaires fournisseurs Endpoint.

Parmi les lauréates de l’édition 2020 de la liste « Women of the Channel » figurent :

• Pelin Agar, finance director, a mis en place un département financier au sein de la division turque de Tech Data. En étroite collaboration avec les départements commerciaux et les autres équipes, ce département développe des solutions financières adaptées aux besoins des clients de la région.

• Stephanie Kaelin, Cisco business unit director, Europe, a déployé un plan de croissance à grande échelle en collaboration avec Cisco. Sous sa direction, Tech Data et Cisco ont fait évoluer leurs méthodes, leur stratégie et leurs programmes de distribution, permettant de réaliser d’importantes avancées en Europe au cours de la dernière année fiscale.

• Andrea Miner, director, consulting services, analytics and IoT, Americas, a mis en place une série d’ateliers innovants basés sur la méthodologie Practice Builder de Tech Data. Ces ateliers ont permis aux partenaires de Tech Data de déployer une solution d’IoT et d’analyse multi-fournisseur et réplicable sans perturbation de l’activité.

• Diane Mitchell, director communications and strategic marketing programs, Americas, a travaillé en collaboration avec les partenaires de la région pour développer leurs activités grâce à la méthodologie Practice Builder de Tech Data. Elle a également piloté le développement du contenu pour le recrutement et l’onboarding des partenaires fournisseurs spécialisés afin de valoriser le portefeuille de solutions de l’entreprise. Elle a également défini le positionnement de marque et mis au point des cas clients afin d’accroître la notoriété de l’entreprise sur le marché et de renforcer la visibilité de marque de Tech Data et de ses partenaires channel.

• Mara Pereira, director peripherals business unit, a mis en place un solide centre de compétences de marketing produit et d’exploitation, tout en renforçant l’expertise commerciale de Tech Data. Cette approche a permis à l’équipe de Mara de positionner Tech Data comme leader de la distribution de périphériques dans 17 pays d’Europe.

• Nidhi Raj, marketing manager, a identifié des partenaires de distribution possibles et développé des pipelines de vente avec des initiatives de génération de demandes et des campagnes de marketing intégré. Ces mesures ont permis une croissance d’activité de Tech Data en Inde.

• Judith Schreibmayer, vice president, East region, Europe, a fourni d’excellents résultats en aidant les partenaires de Tech Data de 16 pays européens à développer leurs activités traditionnelles Entreprise et Endpoint et à se tourner vers des activités en lien avec des solutions nouvelle génération axées sur le cloud, l’analyse et l’IoT et la sécurité.

L’édition 2020 de la liste « CRN Women of the Channel » sera publiée dans CRN Magazine le 8 juin et en ligne sur le site : www.CRN.com/WOTC.