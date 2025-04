10 et 11 décembre - Open Source Experience 2025 : Nouveau lieu, nouveau comité de programme, nouveau thème : “L’Open Source, clé de l’autonomie stratégique de l’Europe”

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’événement européen des solutions IT open source se tiendra cette année les 10 et 11 décembre 2025 dans un nouveau lieu : la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, un lieu bien connu de l’écosystème technologique et scientifique. Porté par Systematic Paris-Region et organisé par Infopro Digital Trade Shows, Open Source Experience s’impose comme le rendez-vous majeur des professionnels du numérique et des directions informatiques et innovations. Il met en lumière le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des organisations sur des technologies telles que l’IA, le Data Management, les infrastructures, et de manière croissante dans les solutions applicatives. Avec plus de 4 000 participants attendus, 90 exposants, 130 conférences et 145 intervenants, le salon poursuit sa mission : valoriser le rôle stratégique de l’open source pour répondre, entre autres, aux nombreux enjeux de souveraineté, de choix technologiques et techniques, de stratégies industrielles, d’innovation collaborative et de résilience énergétique.

Une nouvelle direction pour le Comité de Programme

Cette édition 2025 marque également l’arrivée de Ludovic Dubost, Président et fondateur d’XWiki, à la tête du Comité de Programme. Figure reconnue de l’écosystème open source, Ludovic Dubost apportera sa vision et son expérience pour construire un programme ambitieux et inspirant avec comme nouvelle ligne éditoriale : l’open source, clé de l’autonomie stratégique de l’Europe.

« Open Source Experience 2025 se tiendra en décembre prochain, marquant une étape cruciale dans notre quête pour redéfinir l’avenir numérique de l’Europe. Dans un monde où la technologie joue un rôle central dans notre quotidien, notre économie et notre sécurité, l’autonomie numérique devient une priorité stratégique », précise-t-il.

Pour concevoir ce programme, il sera accompagné par un comité de programme composé d’experts, responsables de chaque thématique, qui sélectionneront les meilleures propositions issues d’un appel à conférences.

Ludovic Dubost indique qu’« Open Source Experience se positionne comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur, qu’ils soient décideurs d’entreprises et du secteur public, créateurs ou développeurs de solutions Open Source ou encore chef de projets IT en charge de la mise en œuvre d’Open Source dans leurs organisations. » Il invite les acteurs du secteur à « participer à cette aventure collective, échanger avec des experts de renom, et découvrir les innovations qui façonneront notre avenir numérique. Ensemble, avec l’Open Source, ouvrons la porte de notre autonomie numérique. »

Un programme construit autour de 7 thématiques clés

Avec pour thème central « L’Open Source, clé de l’autonomie stratégique de l’Europe », l’édition 2025 propose 7 tracks thématiques pilotés par des experts européens reconnus :

• Modèles économiques et gouvernance (Emily Omier - Emily Omier Consulting) : pour des stratégies ouvertes durables.

• Intelligence artificielle & calcul scientifique (Sylvain Corlay - QuantStack) : au service de l’analyse des données.

• Architecture cloud & virtualisation (Yannick Seiller - FactorFX) : pour un futur autonome

• Outils collaboratifs & applications métier (Veronika Mazour Mestrallet- eXo Platform) : reprendre son autonomie numérique.

• Développement (Emmanuel Bernard – Red Hat) : l’innovation logicielle en action.

• Cybersécurité & chaîne de production logicielle (Tobie Langel- UnlockOpen et Eclipse Foundation) : l’open source comme socle de confiance.

• Track International : « European Open Source ready to challenge the status-quo » : piloté par Peter Ganten (OSBA / Univention), en collaboration avec l’APELL, (Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre), pour valoriser l’excellence open source européenne et internationale.

L’appel à conférences sera ouvert du 5 mai jusqu’au 22 juin 2025 et sera accessible directement sur le site du salon (www.opensource-experience.com).

Une dynamique européenne renforcée

Avec un village d’exposants européens et un track 100 % international, porté par Peter Ganten, Président de l’association allemande de l’open source (OSBA – Open Source Business Alliance), l’événement souligne l’importance des collaborations transfrontalières et met en lumière les alternatives open source portées par les entreprises et communautés européennes.

Un événement en synergie avec DevOps REX

Pour la seconde année consécutive, Open Source Experience se tiendra aux mêmes dates et lieu que DEVOPS REX, la conférence devops francophone, dédiée aux retours d’expérience devops, qui rassemble 600 professionnels du DevOps et de l’IT. La conférence sera cette année orientée autour de 4 axes majeurs : le devops, le devsecops, l’IA en production et la gouvernance. Des passerelles renforceront la synergie entre les 2 événements, tant en termes de contenu, que d’exposition.