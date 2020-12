10 décembre en ligne Rencontres de la Cybersécurité Normandie

décembre 2020 par Marc Jacob

Le Tour de France de la Cybersécurité (TDFCyber) fait étape le 10 décembre 2020 en Normandie avec les Rencontres de la Cybersécurité Normandie, qui se tiendront en distanciel compte-tenu de la situation sanitaire.

« INNOVER VIA UN NUMERIQUE DE CONFIANCE POUR TRANSFORMER LES METROPOLES INDUSTRIELLES ET PORTUAIRES »

est la thématique fil rouge des travaux de cette journée, orchestrée autour du projet de SMART PORT CITY, au service du développement de l’écosystème local et inscrit dans une dynamique nationale et européenne.

Organisé avec le soutien de HAROPA - Port du Havre et de nos partenaires, cet évènement fédérateur associe dans son programme institutions publiques, associations, collectivités, élus, acteurs privés, universités, qu’ils soient locaux, nationaux ou européens.

Cette journée a pour objectifs de :

mieux connaître le projet de SMART PORT CITY,

développer et renforcer l’IMPLICATION DES ACTEURS autour de la dynamique portée par ce projet, que ce soit au niveau local, national ou européen,

aider les acteurs locaux à s’engager dans le DEPLOIEMENT D’UN NUMERIQUE DE CONFIANCE,

renforcer les COOPERATIONS et les dispositifs locaux autour du développement de ce projet,

renforcer la CULTURE DE SECURITE NUMERIQUE sur le territoire.

Loin d’être réservées aux spécialistes de la cybersécurité, les RCyberNormandie s’adressent de façon PEDAGOGIQUE aux entreprises, PME-PMI, ETI, START-UP, collectivités territoriales, établissements publics et associations, qui souhaitent mieux appréhender ces enjeux dans le secteur maritime et portuaire et pour des territoires de confiance. Cadre d’accès privilégié à l’EXPERTISE sur ces sujets, elles favorisent les ECHANGES CONSTRUCTIFS au profit du développement et de la transformation numériques des acteurs, à travers table ronde, keynotes et ateliers de travail en commun.

Un espace EXPO dédié sur le site permet également de découvrir les acteurs du monde maritime impliqués dans la cybersécurité, le savoir-faire d’organisations publiques et privées, et de mieux connaître les métiers et les formations adaptés.

Lancé en 2018 par le CyberCercle, avec six étapes en 2019, trois en 2020 en raison de la crise sanitaire, le TDFCyber répond à la nécessité de porter les thématiques de la confiance et la sécurité numériques au plus près des acteurs des territoires, aussi bien politiques qu’économiques afin de répondre à leurs besoins. Aborder la sécurité numérique sous ses aspects gouvernance, organisationnels, méthodologiques, réglementaires, juridiques, sectoriels, décrypter le cadre réglementaire et les politiques publiques, permettre des échanges de confiance et des synergies communes, telle est la philosophie des étapes du TDFCyber pour des territoires numériques de confiance.

En 2021, le TDFCyber fera étape à Dijon le 29 avril avec les RCyberBourgogneFrancheComté, Mérignac le 24 juin avec les RCyberNouvelleAquitaine, Lyon le 8 octobre avec les RCyberARA et Nantes le 18 novembre avec les RCyberPaysdelaLoire.

PROGRAMME

8 heures 45 MOTS DE BIENVENUE

Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle

Baptiste MAURAND, directeur général, HAROPA - Port du Havre

Michel SEGAIN, président, Union Maritime et Portuaire

INTERVENTIONS D’OUVERTURE

Représentant de Le Havre Seine Métropole

Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice de la Seine-Maritime, membre de la commission Culture, Education et Communication du Sénat, membre de la commission des Affaires européennes

9 heures 30 TABLE RONDE

Comment un projet d’envergure tel que le Smart Port City contribue au développement d’un territoire numérique de confiance ?

Animateur : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle

Kris DANARADJOU, directeur général adjoint, HAROPA - Port du Havre

Michel CADIC, délégué ministériel adjoint, Délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité, ministère de l’Intérieur (DPSIS)

Andreas SCHWAB, député européen

Jean-Marie DUMON, délégué général adjoint, GICAN

Bruno BENDER, coordonnateur cyber pour le monde maritime, Comité France Maritime

10 heures 45 KEYNOTES

la sécurité numérique à l’heure du COVID-19 : retour sur l’action de Cybermalveillance.gouv.fr et recommandations Laurent VERDIER, chargé de mission sensibilisation risque cyber, Cybermalveillance.gouv.fr

Présentation détaillée de la plate-forme industrielle, maritime et portuaire du projet TIGA Smart Port City du Havre Jérôme BESANCENOT, chef du Service du développement des Systèmes d’Information, HAROPA - Port du Havre

l’identité numérique : comment et pour quoi faire ?

Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste

RETEX du dispositif numérique déployé par HAROPA Port du Havre lors de la crise du COVID-19

Gildas REUL, responsable du Pôle Sûreté et Continuité d’Activité, HAROPA - Port du Havre

13 heures FIN DE LA PLENIERE

14 heures 30 ATELIERS

Les ateliers durent deux heures et ont pour objectif de permettre aux participants d’échanger, de façon très pratique et opérationnelle. Ils sont placés sous les règles de Chatham House. Des orateurs ouvrent l’atelier par des exposés d’une douzaine de minutes chacun pour poser le cadre puis l’ensemble des participants est invité à s’exprimer, soit pour poser des questions, soit pour apporter un témoignage, un retex ou une vision du sujet. A l’issue, des points forts de ces échanges sont présentés via un compte-rendu sur notre site.

De la sécurisation des infrastructures à la mobilité intelligente, comment combiner cybersécurité et systèmes automatisés ?

Philippe GENOUX, délégué général, Association des EXploitants d’Equipements de mesure, de Régulation et d’Automatismes (EXERA)

Fabien MIQUET, Product & Solution Security Officer, Siemens Digital Industries France

Dr Florence LECROQ, maître de Conférences, Université Le Havre Normandie Colonel Florian MANET, commandant la Section de Recherches de Bretagne, Gendarmerie Nationale

Innovation et cybersécurité au service du monde maritime - IoT, IA, Corridor 5G, mobilité intelligente, gestion de la donnée

Yann VACHIAS, directeur général adjoint, Ecole Nationale Supérieure Maritime

William LECAT, directeur de programme Grand Défi automatisation de la cybersécurité, Secrétariat Général pour l’Investissement

Christophe AUBERGER, Evangéliste Cybersécurité, FORTINET France

Cyril CHEDOT, responsable du service Planification de l’aménagement du territoire, HAROPA - Port du Havre

Cyrille BERTELLE, directeur, SFLog - professeur, Université Le Havre Normandie

Comment sensibiliser en interne ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité numérique ?

Atelier de Cybermalveillance.gouv.fr animé par Laurent VERDIER, chargé de mission sensibilisation risque cyber, Cybermalveillance.gouv.fr avec Carl HERNANDEZ, co-fondateur, Avant de Cliquer

Quels métiers et quelles formations de cybersécurité appliqués au maritime ? Alexandra BIGAS, membre du CEFCYS

Olivier LASMOLES, professeur associé en droit portuaire, chef du département supply chain management et sciences de la décision, EM Normandie Pedro MERINO-LASO, professeur, Ecole Nationale Supérieure Maritime Yvon KERMARREC, directeur, Chaire de cyberdéfense des systèmes navals, Ecole Navale

Laurane RAIMONDO, DPO - chargée de cours, CLESID

Quels enseignements tirer au niveau numérique sur les territoires de la crise liée au COVID-19 ?

Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste

Gildas REUL, responsable du Pôle Sûreté et Continuité d’Activité, HAROPA - Port du Havre

Jean-Michel VILLEVAL, délégué général, SYNERZIP LH

Stéphane FRONCZAK, chef de la cellule CYBERGENDMAR, Gendarmerie Maritime

Julien PREVEL, directeur des Ressources Humaines, membre du Directoire, SOGET

16 heures 30 FIN DES ATELIERS ET DE LA JOURNEE

Pour en savoir plus : https://tdfcyber.fr/rcybernormandie2020/