Le numérique représente un enjeu majeur pour le secteur de la santé. Le contexte sanitaire actuel a mis d’autant plus en évidence son caractère primordial pour garder contact et assurer la continuité de l’activité en temps de crise. Levier de transformation pour rendre le secteur médical plus opérationnel, le numérique s’impose comme un allié indispensable pour optimiser le travail quotidien du personnel de santé, en lui permettant notamment de mieux gérer et stocker les données relatives aux patients.

Développé et déployé en Grand Est par Pulsy (Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-santé) grâce à la compétence de l’Opérateur de Services Hébergés Adista, le service régional « Accès information consentements » sera mis en place début 2021 dans plusieurs établissements de santé.

Objectifs de sa mise en œuvre :

Rendre le patient acteur de ses choix en l’informant clairement sur les finalités du traitement de ses données et en lui donnant la possibilité de modifier à tout moment ses choix ;

Simplifier et standardiser le recueil du consentement patient et décharger les services d’admission tout en améliorant la traçabilité ;

Permettre une sécurisation accrue et une intégration maîtrisée avec les services régionaux e-Santé et les Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) en centralisant les traces des consentements à un niveau régional.

« Au sein des structures de santé, les DSI doivent faire preuve d’agilité et de maitrise d’exploitation des systèmes d’information d’établissements vers les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT), les parcours de soins régionaux et les plateformes socles nationales ; c’est un des enjeux majeurs de la transition numérique en santé. Avec les promesses du cloud public (portail self-service, facturation à l’usage, richesse fonctionnelle du catalogue de services, scalabilité, élasticité, métrologie), il est désormais possible de disposer de ressources informatiques en quelques minutes prêtes à l’emploi en mode locatif et donc d’accélérer le moteur de l’innovation et de libérer l’énergie créative. In fine, cette intelligence logicielle de santé est de nature à contribuer à l’amélioration des soins des patients et à l’efficience de notre système de santé. De par l’importance de ces enjeux, collaborer avec Pulsy - acteur ambitieux du secteur e-santé - était donc une évidence pour nous. »

Sébastien DEON, Directeur des Offres de e-Santé, Adista.

« Pulsy porte une feuille de route e-santé ambitieuse pour accélérer le virage numérique en santé et développer les usages auprès des acteurs de santé et usagers du Grand Est.

Un catalogue d’une vingtaine de services numériques publics e-santé et de services d’accompagnement sont d’ores et déjà disponibles. Accessible à l’usager, le service "Accès information consentements" fait partie des services de demain contribuant notamment à positionner le patient comme acteur éclairé de son parcours de santé. Nous avons trouvé auprès d’Adista des solutions pragmatiques et flexibles pour innover dans les services proposés, dans un cadre réglementairement conforme et sécurisé, associé à des délais de mise en œuvre courts et des coûts maîtrisés.

Pulsy étant également Hébergeur de Données de Santé, ce projet visera aussi à consolider des stratégies d’hébergement hybrides comme véritables leviers d’accélération dans les phases de développement et le déploiement de nouveaux services pilotes. »

Alex DI FABIO, Directeur des services Pulsy

