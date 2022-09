10 - 14 octobre : GITEX GLOBAL 2022 3.0 prend une nouvelle dimension à Dubaï

septembre 2022 par Marc Jacob

GITEX GLOBAL 2022, l’événement tech et start-up le plus inclusif au monde ouvrira à nouveau ses portes du 10 au 14 octobre prochains au Dubaï World Trade Centre. Porté par l’effervescence du marché, la manifestation s’est enrichie de 3 nouveau halls et de 1 400 exposants supplémentaires proposant des applications inédites dans les domaines du métavers, de l’IA, du Web 3.0, de la blockchain, de la 6G, du cloud computing, des fintech et du big data.

Fédérant les écosystèmes les plus influents du monde, GITEX GLOBAL 2022 réunira au total plus de 4 500 exposants qui bénéficieront de plus de 2 millions de mètres carrés d’exposition répartis sur 26 halls pour accueillir les +100 000 visiteurs attendus en provenance de 170 pays.

L’événement mettre en lumière également plus de 250 entités gouvernementales menant des projets numériques stratégiques et des partenariats public-privé ainsi que plus de 800 start-ups réunies dans le cadre de North Star Dubai.

" GITEX GLOBAL fédère les leaders technologiques mondiaux pour éclairer chacun sur la transformation de l’économie numérique. Les frontières entre le monde réel et le monde virtuel sont de plus en plus minces. GITEX 3.0 offre l’opportunité de réunir les meilleurs experts pour débattre, challenger et rationaliser l’impact de cette vague technologique sur l’ensemble de la société et notre avenir ", déclare Trixie LohMirmand, vice-président exécutif de la gestion des événements du Dubaï World Trade Centre, l’organisateur de GITEX GLOBAL.

GITEX 3.0 accueille 2 nouveaux événements : Global DevSlam et X-VERSE

Pour une immersion totale dans l’univers numérique, l’édition 3.0 de GITEX GLOBAL réunira Ai Everything, North Star Dubai (anciennement GITEX Future Stars), Fintech Surge, Future Blockchain Summit et Marketing Mania. Elle sera également enrichie de 2 nouveaux événements : Global DevSlam, et X-VERSE.

Global DevSlam s’annonce comme plus grand meetup de développeurs jamais organisé au Moyen-Orient visant à créer un foyer dynamique dans la région et soutenir l’économie numérique. Pas moins de 10 000 développeurs seront mis en relation avec les plus grandes entreprises technologiques mondiales, dont Anaconda, AWS, Google, Instagram, Microsoft, Oracle et Red Hat. Soutenu par Coders (HQ), l’événement vise à créer le meilleur écosystème de développeurs du monde entier ; le pays offrant désormais un Golden Visa de résidence long terme à 100 000 dev qualifiés internationaux. Global DevSlam accueillera également la communauté mondiale Python avec le lancement de Python MEA. Il s’agit de la toute première réunion d’experts les plus pointus en langage Python dans la région.

Autre nouveauté d’envergure, X-VERSE, en partenariat avec Decentraland, proposera l’un des voyages les plus immersifs dans les métavers. Il entend offrir une expérience inédite en matière de grandes mutations et d’applications industrielles les plus disruptives. A travers des études de cas et des expériences virtuelles inédites dans les domaines de la fabrication, des jeux, de l’éducation, de la santé, du retail et du travail du futur, X-VERSE permettra aux entreprises mondiales de mieux appréhender cette évolution technologique émergente.

North Star Dubaï : vitrine de la dynamique entrepreneuriale

Lancé sous le nom de GITEX Future Stars en 2016, le nouveau North Star Dubai 2022 souligne l’évolution continue de l’écosystème start-up mondial, ainsi que son rôle majeur en matière d’innovation et de collaboration commerciale internationale. North Star Dubai - en partenariat avec la Chambre de l’économie numérique de Dubaï - réunira plus de 800 exposants issus de 60 pays et plus de 600 investisseurs. Bénéficiant cette année d’un hall supplémentaire, soit une capacité additionnelle de 30 %, cet événement dédié aux jeunes pousses s’impose désormais comme la plus importante manifestation mondiale de cet univers.

North Star Dubai présentera également "Africa Fast 100", le plus grand rassemblement de start-ups africaines jamais organisé hors des frontières dudit continent afin de mettre en relation les investisseurs et les futures licornes.

Immersion dans le monde de la technologie

GITEX 3.0 accueillera les plus grands noms du monde technologique mondial, fers de lance des tendances et des marchés, dont Microsoft, Huawei, IBM, Dell Technologies, Ericsson, Avaya, Honeywell, Hewlett Packard Enterprise, e&, Lenovo et Cisco.

"GITEX GLOBAL est l’un des plus importants événements technologiques locaux et internationaux pour les leaders mondiaux à l’instar de Huawei", déclare Steven Yi, président de Huawei Middle East, sponsor de diamant de GITEX GLOBAL. "Sous le thème ’Unleash Digital’, Huawei sera très présent à GITEX GLOBAL cette année pour présenter ses avancées technologiques et créer une nouvelle valeur en aidant les gouvernements et les entreprises à développer leur transformation numérique de manière plus intelligente et durable."

Une empreinte internationale et un programme de conférence complet

Les nouveaux pavillons de Chypre, de l’Éthiopie, de l’Union Européenne, du Koweït, de l’Ouganda et de la Turquie témoignent du rayonnement international croissant de GITEX GLOBAL. Les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde, le Pakistan, l’Arabie Saoudite, le Maroc, le Nigeria et le Brésil notamment, y ont quant à eux, accentué leur présence. Pas moins de 500 heures dédiées à des conférences, à des études de cas, aux tendances industrielles et à des ateliers seront également proposées par plus d’un millier de speakers - ministres, leaders technologiques mondiaux et experts. Ils partageront leur expertise allant de l’IA, en passant par la cryptographie, la 6G et le métavers jusqu’à la mobilité future, des voitures volantes aux avions électriques.

Pour plus d’information : www.gitex.com