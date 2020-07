10 - 11 mars Marseille - Pour sa 4ème édition le salon Euro-méditerranéen de la sécurité Globale intègre le enjeux de la sécurité de la sécurité sanitaire

juillet 2020 par Marc Jacob

3000 visiteurs, 130 exposants et marques issus de tous les univers de la sécurité et un parterre d’experts de renom sont attendus les 10 ET 11 MARS 2021 pour la 4ème édition d’AccesSecurity qui se tiendra au Parc Chanot, à Marseille.

Réservé aux professionnels de la sûreté, de la sécurité et de la cybersécurité, cet évènement 100% business mettra aussi l’accent cette année, au vu de l’actualité, sur le secteur de la sécurité sanitaire.

Organisé tous les deux ans, ce salon à taille « humaine » a construit sa renommée sur la qualité de ses intervenants, sur la proximité qu’il offre entre visiteurs, acheteurs et exposants et sur les opportunités d’affaires qu’il génère. Il bénéficie d’ailleurs du soutien d’une trentaine de partenaires dont les pôles SAFE Cluster, Mer Méditerranée, SCS ou encore le Clusif, le Clusir PACA…

LA SÉCURITÉ SANITAIRE, UN ENJEU DEVENU CAPITAL

Afin d’intégrer les nouveaux enjeux du marché et répondre aux problématiques actuelles que se posent les directeurs sécurité et sûreté, AccesSecurity évolue cette année avec l’arrivée d’un nouveau secteur, celui de la sécurité sanitaire au travers :

de la protection matérielle et physique (masques, solutions hydro alcooliques, gants, douches de désinfection, solutions oculaires, purificateurs d’air, blouses, cloisons en plexiglas, produits désinfectants, thermomètres électroniques, caméras thermiques, logiciels d’empreinte rétinienne, portes anti-virus, entreprises de nettoyage...)

du conseil et l’organisation du travail (mise en place PRA/PCA, optimisation des conditions de travail et télétravail, sécurité́ des données, gestion de crise... )

UN ACCÉLÉRATEUR DE CONTACTS

Donnant une vision synthétique d’un marché en pleine évolution, AccesSecurity présente les grandes tendances et propose un large éventail d’offres innovantes et traditionnelles. C’est aussi l’assurance d’une mise en relation d’acteurs impliqués et qualifiés grâce à :

un colloque de haut niveau : 2 jours de conférences et de tables rondes menées par des experts sur les grands sujets qui font l’actualité

des ateliers/workshops pour se familiariser avec les solutions proposées par les exposants

des serious games pour prendre conscience, de manière ludique, de la variété des risques et se confronter en équipes à des problématiques concrètes pour trouver les réponses adaptées

une soirée de networking pour rencontrer les donneurs d’ordres participant au programme de rendez-vous d’affaires et une sélection de professionnels

Rendez-vous à Marseille les 10 et 11 mars !