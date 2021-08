1 tiers des TPE et PME a subi au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois

août 2021 par Hiscox

Si la proportion d’entreprise touchée demeure plus faible à ce jour que celle des grandes entreprises (61 % des entreprises de plus de 1 000 employés déclarent avoir subi au moins un cyber-incident), les petites entreprises sont les plus touchées en termes de pertes financières proportionnellement à la taille de l’entreprise. Le coût médian d’une cyberattaque s’élève ainsi à 9 000 € pour les entreprises de 50 à 250 employés en 2020, quand il est d’un peu plus du double (22 000 €) pour celles de 1 000 employés ou plus. Cette médiane cache en outre d’importantes disparités avec des petites entreprises ayant essuyé sur l’année écoulée des pertes beaucoup plus élevées, au-delà de 280 000 €. « Les cyberattaques dont sont victimes les grandes entreprises sont les plus visibles, elles sont régulièrement couvertes par les médias. Mais les TPE et PME sont, elles aussi, fortement et de plus en plus exposées à la cybermenace, avec des répercussions pouvant beaucoup plus facilement mettre en péril l’avenir de l’entreprise. D’autant qu’à la différence des grandes entreprises, elles sont très peu assurées aujourd’hui contre ce risque », commente Craig Dunn, Responsable du Cyber, chez Hiscox Europe.

Rapport Hiscox 2021 sur la gestion des cyber-risques – Résultats monde

Pour aider les entreprises à mieux évaluer leur exposition et leur capacité de gestion des cyber risques, Hiscox met à leur disposition deux nouveaux outils disponibles en ligne : Outil d’évaluation complète de la cyber maturité et Outil d’estimation rapide de la cyber maturité.

À propos de l’étude Le cinquième rapport annuel Hiscox sur la Cyber Readiness a été élaboré en collaboration avec Forrester Consulting. Il se fonde sur une enquête menée auprès de cadres, de chefs de service, de responsables informatiques et d’autres professionnels clés. Au total, 6 042 professionnels participant à l’effort de cybersécurité de leur organisation ont été contactés (plus de 1 000 au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne, plus de 500 en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas et 300 en Irlande). Issus d’un échantillon représentatif d’organisation par taille et par secteur, ce sont les hommes et les femmes qui sont en première ligne de la lutte contre la cybercriminalité. Les personnes interrogées ont répondu à l’enquête en ligne entre le 5 novembre 2020 et le 8 janvier 2021.