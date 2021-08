1 entreprise victime de cyberattaque sur 6 déclare que sa survie a été menacée par l’incident

août 2021 par Hiscox

Si les ransomwares en forte progression ont beaucoup été mis en lumière ces derniers mois, ils ne constituent pas le type d’attaque le plus répandu : trois entreprises ciblées sur dix (36%) ont dû faire face à une infection par virus (hors ransomware), 31% à un piratage de messagerie professionnelle, 28% à une attaque par déni de service distribué ou DDoS - Distributed Denial of Service. Une entreprise sur 5 (21 %) fait également face à un détournement des ressources IT, comme l’hébergement d’un malware ou le piratage de l’infrastructure pour développer de la cryptomonnaie.

« La cyber menace reste protéiforme et les points d’entrée pour les pirates informatiques sont multiples. Le rapport Hiscox 2021 montre heureusement que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mesurer les conséquences de telles attaques et à investir dans leur cybersécurité. Elles restent néanmoins souvent encore peu matures sur le sujet – 26 % des entreprises françaises s’estiment novices en la matière – et peu assurées contre les risques cyber », commente Craig Dunn, Responsable du Cyber, chez Hiscox Europe.

Rapport Hiscox 2021 sur la gestion des cyber-risques – Résultats monde

Pour aider les entreprises à mieux évaluer leur exposition et leur capacité de gestion des cyber risques, Hiscox met à leur disposition deux nouveaux outils disponibles en ligne : Outil d’évaluation complète de la cyber maturité et Outil d’estimation rapide de la cyber maturité.

À propos de l’étude

Le cinquième rapport annuel Hiscox sur la Cyber Readiness a été élaboré en collaboration avec Forrester Consulting. Il se fonde sur une enquête menée auprès de cadres, de chefs de service, de responsables informatiques et d’autres professionnels clés. Au total, 6 042 professionnels participant à l’effort de cybersécurité de leur organisation ont été contactés (plus de 1 000 au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne, plus de 500 en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas et 300 en Irlande). Issus d’un échantillon représentatif d’organisation par taille et par secteur, ce sont les hommes et les femmes qui sont en première ligne de la lutte contre la cybercriminalité. Les personnes interrogées ont répondu à l’enquête en ligne entre le 5 novembre 2020 et le 8 janvier 2021.