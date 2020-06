02 juillet 2020 de 10h00 à 12h00 en ligne : La lutte contre les abus en ligne pendant la crise sanitaire du Covid-19

juin 2020 par Marc Jacob

L’Afnic, association qui gère et opère plusieurs extensions parmi lesquelles le .fr, organise Le Forum Afnic pour un internet de confiance, le premier cycle de débats et de sensibilisation sur la lutte contre les abus en ligne du 2 juillet au 19 novembre prochain. A travers un cycle de 4 tables rondes, l’Afnic souhaite informer et diffuser les bonnes pratiques des nombreux acteurs qui peuvent contribuer à la lutte contre les abus.