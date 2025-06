🎉 Save the Date 🎉 Grande Soirée d’Été de la Fédération Française de la Cybersécurité

mai 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

🗣️ Présentation des actualités cyber par Monsieur le député Philippe Latombe

🎙️ Animation de la soirée par Vanessa Perez, Présidente de BORN TO BE – AGENCY

🔐 Un moment fort pour notre écosystème autour de la cybersécurité, placé sous le signe des échanges, des perspectives et de la convivialité.

Au programme :

• Trois tables rondes thématiques :

– Le secteur public & la santé à l’heure de NIS2

– Comment financer sa cybersécurité ?

– Cybersécurité & bâtiments intelligents

• Annonces stratégiques

🍸 La soirée se clôturera par un cocktail networking, moment privilégié pour échanger entre professionnels et partenaires.

Je m’inscris