🇬🇧 Houken seeking a path by living on the edge with zero-days (01 juillet 2025)

juillet 2025 par CERT-FR

In September 2024, ANSSI observed an attack campaign seeking initial access to French entities’ networks through the exploitation of several zero-day vulnerabilities on Ivanti Cloud Service Appliance (CSA) devices. French organizations from governmental, telecommunications, media, finance, and...

Plus d'information sur : https://www.cert.ssi.gouv.fr/cti/CERTFR-2025-CTI-009/