Wenn KI ihre Grenzen überschreitet: Kontrollverlust

Laura Ellis, SVP of Artificial Intelligence bei Arctic Wolf ordnet die aktuelle Diskussion ein und erklärt, warum Unternehmen bei KI-Agenten auf klare Leitplanken, menschliche Kontrolle und die Möglichkeit setzen sollten, Zugriffsrechte im Ernstfall sofort zu entziehen:

„Diejenigen, die vor den Gefahren einer unkontrollierten KI warnen, haben einen tieferen Einblick in diese Systeme als fast jeder andere. Ihre Warnungen sollten daher ernst genommen werden. Ob KI in zehn Jahren zu einer existenziellen Bedrohung wird, ist eine wichtige Debatte. Es ist jedoch nichts, wogegen Einzelpersonen oder Unternehmen heute konkrete Schutzmaßnahmen ergreifen können. Unternehmen können sich jedoch bereits heute gegen Schwachstellen absichern, die es künstlicher Intelligenz ermöglicht, ihre Berechtigungen zu überschreiten, auf sensible Daten zuzugreifen oder außerhalb der Kontrollmechanismen zu agieren, die sie eigentlich begrenzen sollte.

Diese Schwachstellen sind im Kern Ausdruck desselben Problems, das auch diejenigen beschreiben, die vor den Risiken von KI warnen – nur in einem Maßstab, den wir heute bereits sehen und beherrschen können: Systeme tun mehr als vorgesehen und werden dabei zu wenig überwacht. KI-Agenten sollten wie jede andere Identität mit weitreichenden Zugriffsrechten verwaltet werden: mit klaren Leitplanken, menschlicher Kontrolle bei Entscheidungen mit weitreichenden Folgen und der Möglichkeit, Zugriffsrechte sofort zu entziehen, wenn etwas schiefläuft. Die politischen Debatten werden weitergehen, doch an den grundlegenden Prinzipien der Cybersicherheit ändert sich nichts.

Unternehmen können nicht jedes Risiko ausschließen. In Zeiten von KI werden diejenigen erfolgreich sein, die ihre Angriffsfläche kontinuierlich reduzieren, Probleme frühzeitig erkennen und sich schnell von Vorfällen erholen, damit ein einzelner Fehler nicht zu einem dauerhaften Geschäftsproblem wird.“