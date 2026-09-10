Vulnérabilité dans Metabase (10 septembre 2026)

Le 06 août 2026, Metabase a publié un avis de sécurité concernant une vulnérabilité critique permettant à un attaquant non authentifié de provoquer une injection SQL (SQLi) dans la base de donnée de l’application Metabase. Cette injection SQL permet d’obtenir les droits administrateur de...
10 septembre 2026
Vigilance.fr - Noyau Linux : corruption de mémoire via iptfs_consume_frags(), analysé le 10/07/2026
Un attaquant peut provoquer une corruption de mémoire du noyau Linux, via iptfs_consume_frags(), (…)