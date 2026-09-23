Vulnérabilité dans F5 BIG-IP (23 septembre 2026)

Une vulnérabilité a été découverte dans F5 BIG-IP. Elle permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance. L’éditeur indique que la vulnérabilité CVE-2026-94127 est activement exploitée. Des indicateurs de compromission sont disponibles dans l’avis de l’éditeur.
23 septembre 2026
Vigilance.fr - FortiClientWindows : déni de service via Process Termination, analysé le 08/09/2026
Un attaquant peut provoquer une erreur fatale de FortiClientWindows, via Process Termination, (…)