Vulnérabilité dans Check Point Security Management Server (23 septembre 2026)

Une vulnérabilité a été découverte dans Check Point Security Management Server. Elle permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance et une atteinte à l’intégrité des données. L’éditeur indique que la vulnérabilité CVE-2026-93616 est activement exploitée. Check...
23 septembre 2026
Vigilance.fr - FortiClientWindows : déni de service via Process Termination, analysé le 08/09/2026
Un attaquant peut provoquer une erreur fatale de FortiClientWindows, via Process Termination, (…)