A propos Contact
  • FR
  • EN
  • DE

Violations de données applicatives - Retour d’expérience du CERT-FR (20 octobre 2026)

Proposé par

En 2025, le CERT-FR a suivi près de 200 violations de données issues d’applications web. Dans de nombreux cas, ces exfiltrations ont été permises par des actions attaquantes d’un faible niveau de complexité, sans exploitation de vulnérabilité technique. Les divulgations de données ont des impacts...

En lire plus

Articles similaires

Vulnérabilités

20 octobre 2026

Vigilance.fr - rsyslog : traversée de répertoire via DynFile, analysé le 20/08/2026

Un attaquant peut traverser les répertoires de rsyslog, via DynFile, afin de modifier un fichier (…)
Voir

Vulnérabilités

20 octobre 2026

Vigilance.fr - Angular : obtention d’information via withRequestsMadeViaParent, analysé le 20/08/2026

Un attaquant peut contourner les restrictions d’accès aux données de Angular, via (…)
Voir

Vulnérabilités

20 octobre 2026

Vigilance.fr - Designate : deux vulnérabilités du 20/08/2026

Un attaquant peut employer plusieurs vulnérabilités de Designate, du 20/08/2026.
Voir
Tous les articles

Abonnnez-vous à la newsletter

PODCAST

Contact : Valentin Jangwa

Phone: +33 7 89 65 15 70

Mail:vj@globalsecuritymag.com

Copyright © 2026 Global Security Mag
Agences presse Qui sommes-nous ? Notre Equipe