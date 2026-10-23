PHP2Shell - Cato Networks génère des protections contre deux failles critiques de PHP

PHP2Shell : Cato Networks déploie des protections IPS contre deux vulnérabilités critiques de PHP grâce à l’IA agentique

Cato Networks, le cloud convergé de réseau et de sécurité adapté à l’ère de l’IA, annonce le déploiement de protections contre PHP2Shell (CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619), deux vulnérabilités critiques affectant le cœur de PHP.

L’agent IA de Cato, capable d’améliorer de manière autonome ses capacités de protection contre les vulnérabilités CVE, a créé une preuve de concept (PoC) et généré une signature de protection IPS en quelques minutes. Après vérification par ses chercheurs, Cato Networks a déployé ces protections via sa plateforme cloud native.

Corrigées le 21 octobre 2026, ces deux failles peuvent permettre l’exécution de code à distance sans authentification, notamment dans les environnements Apache mod_php. Selon les configurations, leur exploitation pourrait entraîner la compromission d’applications, l’exposition de données sensibles, notamment des mots de passe et des clés API, ainsi que des interruptions de services critiques.

L’approche de Cato Networks repose sur l’utilisation de l’IA agentique pour automatiser l’analyse des vulnérabilités, les tests et la génération de signatures IPS, avec une validation humaine avant leur déploiement. Ces protections permettent de bloquer les tentatives d’exploitation correspondant aux scénarios d’attaque couverts, à condition que le trafic transite par le cloud de Cato, que son contenu soit accessible à l’inspection et que les signatures IPS concernées soient activées en mode blocage, sans nécessiter l’installation de signatures sur chaque serveur PHP.

Les premières données de télémétrie recueillies par Cato Networks révèlent des activités de scan, mais aucune tentative d’exploitation identifiée contre ses clients. L’entreprise rappelle que l’application des correctifs de sécurité reste indispensable pour protéger les environnements concernés.

Plus d’informations disponibles dans l’article de blog correspondant.

https://www.catonetworks.com/blog/cato-ctrl-threat-brief-php2shell-protection-at-machine-speed/

À propos de Cato Networks

Cato Networks propose un cloud convergé de réseau et de sécurité adapté à l’ère de l’IA. Cato unifie le réseau, la sécurité et les accès afin d’offrir aux entreprises une visibilité complète sur leurs environnements, une compréhension contextualisée des interactions entre les utilisateurs, les applications, les données et l’IA, ainsi qu’un contrôle unifié permettant d’exploiter ces informations. Cato associe une sécurité renforcée par l’IA à des capacités de protection autonomes pour faire face à l’évolution des menaces, sécuriser l’adoption de l’IA et aider les entreprises à anticiper un paysage de cybermenaces de plus en plus marqué par l’intelligence artificielle. Adopté par des milliers d’organisations dans le monde, Cato simplifie les opérations, renforce la résilience et accélère l’innovation en toute sécurité.

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