Nutanix renforce sa plateforme Nutanix Cloud pour le déploiement de l’IA agentique en production

Nutanix (NASDAQ : NTNX), un leader du cloud hybride et de l’innovation en IA, annonce la disponibilité générale de Nutanix Enterprise AI (NAI) 2.8 et la disponibilité prochaine de Nutanix Kubernetes Platform (NKP) 2.19. L’entreprise lance également de nouveaux programmes et ressources destinés à accompagner ses partenaires sur les projets d’intelligence artificielle.

Le déploiement de l’IA accélère la transition vers les conteneurs, tandis que les applications et les données critiques des entreprises restent réparties entre des environnements virtualisés et conteneurisés. Cette fragmentation peut contraindre les entreprises à créer de nouveaux silos d’infrastructure, à déplacer leurs données ou à repenser l’architecture de leurs workloads existants afin de déployer l’IA aux côtés des applications et des données déjà en place.

Nutanix répond à cet enjeu avec une architecture dual-native gouvernée, capable d’exécuter côte à côte les applications traditionnelles et les workloads d’IA modernes. L’infrastructure peut ainsi s’adapter de manière flexible aux différents workloads, tout en s’intégrant aux technologies des principaux partenaires dans le domaine des semi-conducteurs afin d’offrir davantage de choix et de flexibilité aux clients.

En rapprochant l’IA des données d’entreprise là où elles résident déjà, Nutanix aide ses clients à réduire les silos et à accélérer le retour sur investissement, sans avoir à repenser leur architecture à grands frais ni à ajouter de la complexité au niveau du réseau et de la couche de données.

En complément des capacités de NCP, NAI et NKP permettent aux organisations d’exécuter, de gérer et de gouverner de manière sécurisée l’IA, les applications conteneurisées et les workloads virtualisés à partir d’un plan de contrôle commun. Ces solutions complètent les capacités fondamentales de la plateforme permettant d’obtenir des performances proches du bare metal pour l’IA sur une infrastructure virtualisée, introduites avec NCI 7.6. Ensemble, elles offrent aux entreprises une alternative flexible aux stacks d’infrastructure qui limitent les choix d’architecture, augmentent les coûts et nécessitent des changements de plateforme perturbateurs.

« L’IA d’entreprise ne devrait pas obliger les clients à reconstruire les systèmes qui assurent déjà le fonctionnement de leurs activités », déclare Thomas Cornely, Executive Vice President, Product Management chez Nutanix. Grâce à notre architecture dual-native, les clients peuvent rapprocher l’IA de leurs applications et de leurs données existantes tout en exécutant chaque workload sur l’infrastructure qui lui est la mieux adaptée, avec des opérations et une gouvernance cohérentes pour les VM, les conteneurs et l’IA. Cela offre aux organisations une voie pragmatique vers la production, sans créer de nouveaux silos ni limiter leurs futurs choix. »

Nutanix Enterprise AI rapproche l’IA des données existantes

Nutanix Enterprise AI fournit une plateforme commune pour déployer, administrer et faire évoluer les charges d’IA dans les environnements hybrides. Les entreprises peuvent encadrer leurs agents et leurs modèles, suivre la consommation de tokens et accéder à des fonctions d’observabilité depuis une interface unifiée.

NAI 2.8 introduit notamment les évolutions suivantes :

Nutanix Agent Gateway intègre désormais une passerelle MCP disponible de manière générale. Celle-ci fournit aux agents IA un point d’accès commun et sécurisé aux applications, aux outils et aux données. Elle complète le serveur MCP de Nutanix Cloud Platform, destiné à faciliter la création d’applications d’IA agentique capables d’agir sur les infrastructures administrées par Nutanix.

Nutanix Private Inference ajoute des fonctions d’inférence et d’ajustement fin des modèles. La plateforme prend en charge l’inférence multi-GPU par parallélisme de tenseurs, le traitement par lots et le décodage spéculatif. Ce dernier peut accélérer la génération de tokens jusqu’à 2,5 fois, selon Nutanix. Les entreprises peuvent également personnaliser des modèles ouverts de moins de huit milliards de paramètres à partir de leurs données privées avec une infrastructure composée d’un seul GPU.

La protection contre les agents et modèles déviants repose sur une gestion fine des identités et des accès, des rôles personnalisés et l’application du principe du moindre privilège. NAI prend également en charge le déploiement de NVIDIA NIM dans des environnements isolés du réseau.

NKP simplifie l’exploitation de Kubernetes sur bare metal et environnements virtualisés

Nutanix Kubernetes Platform 2.19 doit fournir une plateforme optimisée pour l’IA afin de développer et d’exécuter à grande échelle des applications agentiques. NKP Metal automatisera le déploiement des systèmes d’exploitation, des firmwares et des conteneurs, tout en intégrant nativement un stockage persistant de niveau entreprise sur les infrastructures bare metal.

Pour les environnements virtualisés, NKP sur AHV s’appuiera sur Nutanix Flow afin de renforcer l’isolation réseau des agents IA et de limiter les risques liés aux attaques d’agents non maîtrisés et aux déplacements latéraux. Un catalogue d’applications IA permettra également de déployer en un clic des logiciels IA/ML sélectionnés et validés comme Kubeflow, Milvus et Slurm. Nutanix prévoit par ailleurs d’étendre la prise en charge de son écosystème avec des intégrations GPU validées et une allocation dynamique des ressources pour les workloads d’IA modernes.

NKP a obtenu la certification Kubernetes AI Conformant de la Cloud Native Computing Foundation, qui valide la présence des API et des capacités standardisées nécessaires à l’exécution fiable de workloads d’IA d’entreprise.

En parallèle, Nutanix Unified Storage (NUS) a obtenu la certification NVIDIA-Certified Storage au niveau entreprise. La solution fournit un chemin de données à faible latence et à haut débit directement vers les GPU, afin de réduire les goulets d’étranglement, de maximiser leur utilisation et d’assurer une évolutivité linéaire pour les workloads d’IA de production à grande échelle.

De nouveaux services pour les partenaires

Nutanix lance le programme Powered by Nutanix : Verified Services qui aide les partenaires à développer des offres validées dans les domaines du cloud hybride, de Kubernetes et de la migration des machines virtuelles. Il comprend un parcours d’intégration, des ressources pour la prestation de services et des certifications destinées à accompagner les clients sur l’ensemble de leurs projets. Avec un onboarding simplifié, des kits complets de fourniture de services et des badges exclusifs couvrant l’infrastructure de cloud hybride, Kubernetes et la migration des VM, le programme permet aux partenaires de prendre en charge l’ensemble du cycle de vie client, d’accélérer le time-to-value et de maximiser la fidélisation à long terme.

Nutanix annonce également la disponibilité générale de SP Central, un plan de contrôle multitenant unifié qui offre aux partenaires fournisseurs de services issus de l’écosystème VMware davantage de choix dans la manière dont ils développent et monétisent leurs services. Service Provider Central fournit aux prestataires une base cohérente unique pour développer et monétiser un large portefeuille de services d’infrastructure, applicatifs, cloud-native et d’IA, avec la flexibilité nécessaire en matière de lieu de déploiement et de licences. Cette approche est conçue pour aider les fournisseurs à améliorer leur taux d’utilisation et à préserver leurs marges, tout en offrant aux clients davantage de choix quant à la manière et au lieu où ils exécutent leurs applications et leurs workloads d’IA.

« Alors que les entreprises déploient l’IA agentique pour automatiser des processus complexes, elles ont besoin d’une infrastructure offrant les performances, la sécurité et le contrôle nécessaires aux environnements de production », déclare Jeremy Foster, General Manager et Senior Vice President de Cisco Compute chez Cisco. « Associé au modèle opérationnel cloud gouverné de Nutanix, le socle fourni par Cisco donne aux organisations davantage de choix dans la manière de déployer et d’exploiter l’IA, tout en maintenant le contrôle sur leur environnement. »

NAI 2.8 et SP Central sont désormais disponibles au grand public. NKP 2.19 sera disponible prochainement.

À propos de Nutanix

Nutanix est un leader du multicloud hybride, proposant aux organisations une plateforme logicielle unifiée pour exécuter des applications et des solutions d’intelligence artificielle, ainsi que pour gérer les données quel que soit l’environnement. Avec Nutanix, les entreprises peuvent simplifier l’exploitation des applications traditionnelles comme modernes et se concentrer sur leurs objectifs stratégiques. Plus de 30 000 clients dans le monde font confiance à Nutanix, qui les aide à réussir leur transformation numérique et à déployer des environnements hybrides multicloud de manière cohérente, simple et économique. Pour en savoir plus : www.nutanix.fr ou suivez l’entreprise sur les réseaux sociaux.