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Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows (09 septembre 2026)

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De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Windows. Certaines d’entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. Microsoft indique que les vulnérabilités CVE-2026-81963...

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