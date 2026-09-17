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Multiples vulnérabilités dans les produits Cisco (17 septembre 2026)

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De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Cisco. Certaines d’entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. Cisco indique que la vulnérabilité CVE-2026-76460 est...

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