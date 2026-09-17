Multiples vulnérabilités dans les produits Cisco (17 septembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Cisco. Certaines d’entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. Cisco indique que la vulnérabilité CVE-2026-76460 est...
17 septembre 2026
Vigilance.fr - Adminer : Server-Side Request Forgery via PDO DSN, analysé le 17/07/2026
Un attaquant peut provoquer un Server-Side Request Forgery de Adminer, via PDO DSN, afin de (…)