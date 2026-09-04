LA NOUVELLE FRONTIÈRE DU CÂBLAGE DANS LES DATA CENTERS

Les data centers face à une nouvelle ère du câblage

Les exigences des data centers modernes évoluent radicalement : l’intelligence artificielle, le calcul haute performance, les plateformes cloud et les infrastructures Hyperscale poussent la bande passante et la densité de ports à des niveaux qui, il y a quelques années à peine, relevaient encore de la science-fiction. Les applications 400G et 800G sont désormais bien établies, tandis que les systèmes à 1,6 Tbit/s s’imposent solidement dans les feuilles de route des technologies réseau.

Au cœur de ce développement se trouvent souvent les processeurs, les commutateurs et les transceivers. L’infrastructure physique, en revanche, reçoit moins d’attention, alors que c’est précisément elle qui, sur le long terme, détermine l’évolutivité, la fiabilité opérationnelle et la capacité de migration. Les connecteurs optiques du câblage fibre jouent un rôle clé, car ils représentent l’interface entre la technologie de transmission active et l’infrastructure passive, influençant directement la qualité de la transmission, le budget optique, la densité des ports et la fiabilité globale du système.

Pour les décideurs des data centers se pose donc la question suivante : quelles technologies de connecteurs sont pertinentes aujourd’hui, et lesquelles façonneront l’infrastructure des prochaines années ?

Du LC au VSFF : pourquoi la norme classique est sous pression

Pendant de nombreuses années, le connecteur LC Duplex a été la norme incontestée dans les data centers. Sa diffusion résulte d’une combinaison techniquement mature de compacité, de fiabilité et de compatibilité avec les générations de transceivers dominantes.

Toutefois, l’augmentation de la densité de ports sur les commutateurs et les serveurs génère de nouveaux besoins. En particulier, les réseaux modernes à haute performance nécessitent beaucoup plus de fibres sur la même surface. De nouvelles classes de connecteurs voient ainsi le jour, regroupées sous le terme Very Small Form Factor (VSFF).

Des connecteurs tels que le SN®, CS® ou MDC reposent sur la technologie de la férule de 1,25 mm, mais permettent des densités de ports nettement supérieures à celles des solutions LC Duplex. Ils ont été développés spécifiquement pour répondre aux besoins des futures générations de transceivers.

Les experts estiment que ces connecteurs pourraient remplacer, à moyen terme, une partie de l’infrastructure LC aujourd’hui dominante dans certains domaines d’application. Pour les gestionnaires d’infrastructures, cela signifie que, dès les phases de conception actuelles, il conviendrait de vérifier la compatibilité de ces infrastructures avec la migration vers des VSFF.

afin de simplifier les futures transitions technologiques.

Les systèmes multifibres restent l’épine dorsale des réseaux haute performance

Parallèlement au développement de connecteurs Duplex compacts, les systèmes en réseau multifibres sont devenus un élément central des data centers modernes.

Le connecteur MPO, ou MTP®, a été développé à l’origine pour le câblage d’infrastructure structuré, avant de s’imposer comme interface standard de nombreux transceivers à haute vitesse. Pendant des décennies, il est resté la solution dominante dans le domaine multifibre.

Avec l’avènement des clusters IA et des architectures Hyperscale, le besoin de densités de ports encore plus élevées ne cesse de croître. C’est pourquoi les nouveaux systèmes multifibres VSFF, tels que le MMC et le SN®-MT, gagnent de plus en plus en importance. Ces solutions permettent des densités de fibre plus élevées, aussi bien pour les composants actifs que dans les zones de brassage de l’infrastructure de câblage.

Pour les gestionnaires de clusters d’entraînement IA, d’usines de fabrication de GPU et de data centers Cloud, le choix du bon connecteur devient donc de plus en plus une décision infrastructurelle stratégique, et non une simple question technique de détail.

La propreté devient un facteur critique de succès

Avec l’augmentation du nombre de ports, le nombre d’opérations d’insertion/retrait augmente également.

Dans le même temps, les exigences en matière de qualité de signal et de disponibilité augmentent. C’est pourquoi les solutions de connecteurs basées sur des lentilles attirent de plus en plus l’attention. Des technologies telles que le MXC®, l’EBO MPE ou la dernière génération de connecteurs multifibres à lentilles ont été développées pour réduire significativement la sensibilité à la contamination.

Cela peut représenter un avantage opérationnel considérable, en particulier dans les grandes installations IA et Hyperscale. Chaque intervention non planifiée sur une connexion sale entraîne du travail, des risques et des temps d’arrêt potentiels. Une plus grande tolérance à la saleté peut donc contribuer à une amélioration notable de la fiabilité opérationnelle.

La véritable unité de mesure est le budget optique

Pour les décideurs, cependant, ce n’est pas tant le design d’un connecteur qui est déterminant, mais son effet sur les performances de transmission de l’ensemble du canal.

Chaque norme de transmission définit une atténuation maximale admissible du canal, composée de l’atténuation de la fibre, des connexions et, le cas échéant, des épissures. Si le budget d’atténuation disponible est dépassé, des erreurs de transmission, voire une perte totale de la liaison, peuvent survenir. Cela devient particulièrement critique dans les architectures de data center les plus complexes. Les modèles d’infrastructure modernes dotés de zones de brassage centralisées ou d’architectures modulaires avec modules contiennent souvent quatre, voire huit, connexions au sein d’un seul canal de transmission. Par conséquent, le budget d’atténuation admissible pour chaque connexion individuelle se réduit sensiblement.

Le choix des connecteurs ne devrait donc pas se baser sur les valeurs isolées d’une fiche technique, mais toujours être évalué dans le contexte de la conception globale du canal.

Pourquoi l’APC deviendra plus important à l’avenir

Avec le passage à des méthodes de transmission basées sur le PAM4, les exigences en matière de faible réflectance et d’intégrité du signal augmentent considérablement.

Si, dans les applications classiques, des connecteurs à polissage PC ou UPC suffisaient souvent, les polissages APC gagnent de plus en plus en importance. APC signifie « Angled Physical Contact » et utilise une surface frontale inclinée de huit degrés afin de minimiser les pertes en retour.

En particulier, dans les systèmes multifibres modernes et les applications à haute débit, les versions APC sont désormais pratiquement la norme. La raison en est que les signaux PAM4 réagissent de manière bien plus sensible aux réflexions que les précédentes méthodes de modulation. Les polissages APC contribuent à garantir des conditions de transmission stables et reproductibles.

Pour les gestionnaires, cela signifie qu’à l’avenir, l’évaluation des connexions devra davantage tenir compte de la perte en retour (Return Loss), et pas seulement de la perte d’insertion (IL).

Les normes fixent des limites claires

Une erreur courante consiste à penser que n’importe quel connecteur peut être utilisé n’importe où dans le data center. En réalité, les normes établissent des indications très précises pour certains segments de réseau.

Pour les liaisons vers les équipements, par exemple, des connecteurs de type LC sont prévus, tandis que pour les applications multifibres, des interfaces MPO spécifiques sont définies. Des exigences claires s’appliquent également aux zones d’accès au réseau, notamment en ce qui concerne la perte en retour requise pour les liaisons en mode monomode.

Du point de vue des investissements, cela souligne la nécessité de toujours considérer conjointement l’évolution technologique et la conformité normative. Une solution innovante ne peut en effet pas être adoptée automatiquement pour toutes les parties du câblage d’un data center, mais doit être vérifiée par rapport aux exigences prévues par les normes applicables.

Conclusion : le câblage devient un enjeu stratégique pour l’avenir

L’infrastructure optique évolue d’une simple fourniture passive de base vers un élément stratégique habilitant les futures architectures des data centers.

L’augmentation de la bande passante, les nouvelles générations de transceivers et l’expansion des environnements IA et Hyperscale accélèrent l’évolution technologique de connecteurs. Les connecteurs LC Duplex, MPO, les systèmes VSFF tels que les SN®, MDC, MMC, ou les nouveaux connecteurs basés sur des lentilles, coexisteront à l’avenir, remplissant des fonctions différentes selon l’application.

Pour les décideurs, le message clé est le suivant : le choix d’un connecteur ne doit pas être fait de manière isolée. Ce qui compte, c’est l’impact sur le budget d’atténuation, la conformité normative, l’évolutivité, la densité de ports et la migration vers les futurs réseaux à 800G et 1,6T. Ceux qui prennent en compte ces facteurs dès à présent construisent une infrastructure capable de répondre aux exigences de la prochaine décennie.