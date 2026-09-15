International ID Day 2026: Sichere und inklusive Gesellschaften brauchen vertrauenswürdige Identitäten

Dieses Datum knüpft an das Nachhaltigkeitsziel 16.9 der Vereinten Nationen an, das bis 2030 eine rechtliche Identität für alle Menschen, einschließlich der Registrierung von Geburten, fordert. Das diesjährige Motto „My Identity, My Shadow, Never Apart!“ unterstreicht, wie eng die eigene Identität ein Leben lang mit der eigenen Person verbunden ist – sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt. Die Initiative macht deutlich, wie wichtig es ist, die Identität einer Person zuverlässig überprüfen zu können, und lenkt den Blick auf drei wesentliche Aspekte: Teilhabe, Schutz und Selbstbestimmung.

Eine vertrauenswürdige, rechtlich anerkannte Identität ermöglicht Menschen, uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben mitzuwirken. Sie eröffnet Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Finanzdienstleistungen, Arbeit und demokratischen Prozessen. Ohne einen verlässlichen Identitätsnachweis bleiben weltweit noch immer 850 Millionen Menschen von Chancen ausgeschlossen, die für viele selbstverständlich sind.

Inklusive Identitätssysteme tragen dazu bei, dass Bürger ihre Rechte wahrnehmen, grundlegende Dienstleistungen in Anspruch nehmen und am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Gleichzeitig müssen Identitäten geschützt werden. Da digitale Interaktionen weiter zunehmen, sind Bürger, Regierungen und Organisationen immer stärker durch Identitätsdiebstahl, Dokumentenfälschung, Cyberkriminalität und den Missbrauch personenbezogener Daten bedroht. In diesem Umfeld gilt: Wer digitalen Diensten vertrauen soll, muss auch den Identitätssystemen vertrauen können. Identitäten lassen sich nur wirksam schützen, wenn Unternehmen, Regierungen und Bürger auf starke Sicherheitstechnologien, zuverlässige Verfahren zur Identitätsprüfung und einen wirksamen Datenschutz setzen. Diese müssen es Menschen ermöglichen, ihre Identität nachzuweisen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten zu behalten.

Wenn Inklusion und Schutz erfolgreich zusammenwirken, wird Identität zu einer treibenden Kraft für Selbstbestimmung. Vertrauenswürdige Identitäten ermöglichen es Menschen, eine Ausbildung zu absolvieren, Geschäfte zu tätigen, zu verreisen und andere Chancen wahrzunehmen, die ihr Leben nachhaltig verbessern können. Gleichzeitig helfen sie Regierungen dabei, Dienstleistungen effizienter bereitzustellen, die öffentliche Verwaltung zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und das Vertrauen in staatliche Institutionen zu festigen. Eine rechtlich anerkannte Identität ist daher weit mehr als eine administrative Voraussetzung – sie ist die Grundlage für Resilienz, gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige Entwicklung.

„Eine vertrauenswürdige Identität gehört zu den Grundlagen der modernen Gesellschaft“, sagt Bernd Kümmerle, CEO von Veridos. „Sie ermöglicht Menschen Teilhabe, schützt sie vor wachsenden Sicherheitsbedrohungen und eröffnet Chancen in der physischen wie in der digitalen Welt. Je stärker Gesellschaften miteinander vernetzt sind, desto wichtiger ist das Vertrauen in Identitätssysteme. Es ist entscheidend für sichere Interaktionen, verlässliche öffentliche Dienstleistungen und eine nachhaltige digitale Transformation.“

Regierungen auf der ganzen Welt arbeiten daran, Identitätssysteme zu schaffen, die leicht zugänglich und benutzerfreundlich sind, gleichzeitig aber ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz bieten. Da physische und digitale Identitäten immer stärker miteinander verknüpft werden, bleibt es eine gemeinsame Priorität von Behörden, internationalen Organisationen und Technologieanbietern, über den gesamten Lebenszyklus einer Identität hinweg Vertrauen zu schaffen. Veridos unterstützt diese Bemühungen mit Identitätslösungen, die sichere und vertrauenswürdige Interaktionen zwischen Bürgern, Regierungen und Institutionen ermöglichen.