Bulletin d’actualité CERTFR-2026-ACT-039 (14 septembre 2026)

Ce bulletin d’actualité du CERT-FR revient sur les vulnérabilités significatives de la semaine passée pour souligner leurs criticités. Il ne remplace pas l’analyse de l’ensemble des avis et alertes publiés par le CERT-FR dans le cadre d’une analyse de risques pour prioriser l’application des...
14 septembre 2026
Vigilance.fr - Siemens SIMATIC S7-PLCSIM Advanced : surcharge via Multicast Network Traffic, analysé le 14/07/2026
Un attaquant peut provoquer une surcharge de Siemens SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, via Multicast (…)