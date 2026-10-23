ANSSI - Recommandations à destination des acteurs du secteur de l’énergie et de l’eau

En quelques mots :

• Depuis plusieurs mois, l’ANSSI reçoit de nombreux signalements relatifs au ciblage, par des groupes hacktivistes et des acteurs réputés liés à des États, du secteur de la production d’énergie renouvelable et de la gestion de l’eau en France. L’objectif des attaquants est de saboter ou de perturber le fonctionnement des équipements ciblés.

• Certains groupes d’attaquants apparentés à la mouvance hacktiviste sont parvenus à accéder à distance à des interfaces exposées sur Internet de gestion d’installations industrielles. Une de ces actions a provoqué l’arrêt pendant quelques heures d’un parc éolien, entraînant une perte financière pour la victime. Si les attaques associées à des acteurs hacktivistes témoignent généralement d’un faible niveau de technicité, leurs effets sur les équipements ciblés ont parfois des conséquences concrètes sur les victimes.

• Entre fin 2025 et l’été 2026, plusieurs infrastructures et entités européennes et nord-américaines du secteur énergétique ont fait l’objet de ciblage et dans certains cas de compromissions à des fins de déstabilisation. Ces attaques seraient liées à des acteurs étatiques, dont certains pourraient être liés à la Russie ou à l’Iran. Les intentions et les capacités mises en œuvre dans ces attaques sont susceptibles d’entraîner des conséquences potentiellement plus graves pour les entités ciblées, mais peuvent être évitées grâce à des actions simples de sécurisation.

• Le ciblage d’entités du secteur de la production d’énergie renouvelable et de la gestion de l’eau peut notamment tirer parti de faiblesses de sécurité liées aux interfaces de gestion des installations industrielles.

• Ces dernières peuvent par exemple être exposées sur Internet sans authentification ou avec un mot de passe par défaut. De plus, les flux ouverts depuis Internet pour des protocoles industriels ne supportent pas d’authentification. Cela permet donc aux acteurs malveillants d’interagir avec le processus industriel.

• Pour pallier ces faiblesses et réduire les opportunités d’attaque informatique, l’ANSSI recommande la mise en œuvre d’actions de sécurisation.