Agents IA : les banques face à un nouveau défi de cybersécurité

Pour Gareth Davies, Chief Product Officer d’Auth0 (Okta), la réponse passe par une évolution de la gestion des identités : il ne suffit plus de vérifier qu’un agent est authentifié. Il faut également s’assurer que ses actions correspondent à l’intention de l’utilisateur et qu’elles restent dans les limites de ce qu’il est autorisé à faire.

Comme il l’explique :

« Les banques ont tout intérêt à mettre en place des garde-fous autour des agents IA, car, en définitive, ce sont elles qui doivent assumer les conséquences financières lorsqu’une fraude survient. Cependant, elles ne peuvent pas traiter les risques liés aux agents IA comme elles traitent la fraude traditionnelle, en se contentant de bloquer les activités suspectes après coup. Si elles bloquent les agents IA, elles bloquent aussi l’avenir du commerce.

La bonne nouvelle, c’est que les banques sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle moteur dans la lutte contre ces nouvelles menaces liées à l’IA. Pour rendre le commerce agentique viable, elles doivent vérifier l’intention de l’utilisateur humain et appliquer des contrôles d’accès précis, en temps réel, afin de déterminer exactement ce qu’un agent est autorisé à acheter ou à consulter, avant même qu’une transaction ne soit effectuée. »

Cette problématique est au cœur des évolutions d’Auth0 AI Identity for Agentic Commerce, qui vise à sécuriser les interactions entre consommateurs, entreprises et agents IA lors de transactions réalisées via des assistants d’intelligence artificielle. L’objectif : permettre aux entreprises d’exploiter le potentiel du commerce agentique tout en maintenant les mécanismes d’authentification et d’autorisation nécessaires à la protection des utilisateurs et de leurs transactions.