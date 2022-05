XMCO confie la distribution en France de Yuno, son service de veille cyber, à MIEL

mai 2022 par Marc Jacob

Le panorama des menaces n’a jamais évolué aussi rapidement qu’aujourd’hui. Afin de pouvoir suivre l’évolution des vulnérabilités et de l’environnement cyber, XMCO propose Yuno, un service de veille personnalisée, fruit de 20 ans d’expérience.

Yuno aide les entreprises dans leur processus de veille souvent complexe ou opéré de manière artisanale. Les experts collectent, qualifient et délivrent quotidiennement des informations concernant l’apparition de nouvelles failles et menaces affectant les Systèmes d’Informations de nos clients. Orienté risques, ce service dispose d’une plateforme de suivi d’action, personnalisée en fonction des besoins et usages de chaque entreprise.

MIEL, spécialiste depuis plus de 15 ans des produits de cybersécurité, autour, notamment des marques de Palo Alto Networks, BeyondTrust, Forescout, Vade, Illumio, Citrix, Rapid7, ajoute ainsi un système de veille que ses partenaires pourront utiliser pour enrichir leurs offres d’accompagnement des équipes de sécurité digitale de leurs clients. Ils leur donneront accès à l’actualité des menaces qui risquent de les viser plus particulièrement.

Le service Yuno s’appuie sur l’équipe d’experts du CERT-XMCO. Le portail collaboratif et les bulletins personnalisés fournis dans l’offre Yuno bénéficient du suivi de plus de 1500 technologies et éditeurs et plus de 1000 sources d’informations différentes, le tout rédigé en français et en anglais.