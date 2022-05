Weytop lance le Cloud PC haute performance pour l’entreprise

mai 2022 par Marc Jacob

Weytop lance une solution de Cloud Computing. L’outil permet, sans aucun déploiement d’infrastructure, d’accéder à un ordinateur complet et de l’utiliser à partir de n’importe quel terminal. Il facilite la mobilité et offre une agilité dans le travail collaboratif.

Tout l’environnement de travail (système d’exploitation, carte graphique, logiciels, données…) est disponible en toute sécurité et en quelques clics depuis un poste, un téléphone ou une télé connectée.

Cela répond aux grandes priorités des entreprises : renforcer leur efficacité opérationnelle dans un nouveau mode de travail hybride (présentiel et télétravail) et être capables d’offrir aux collaborateurs un matériel informatique adapté en toutes circonstances. La solution apporte un véritable confort pour accéder à l’ensemble des logiciels en toute sécurité. Elle est en phase avec les tendances de l’étude du Boston Consulting Group et de l’Association Nationale des DRH de mars 2022 qui souligne que 76% des DRH « pensent que proposer des modalités de travail hybride est important voire indispensable. »

Les données bénéficient d’un hébergement totalement souverain dans des data centers français.

Cette nouvelle offre répond à ces nouveaux enjeux d’agilité et de flexibilité d’une PME/TPE :

● Accéder à tous les logiciels de l’entreprise (même on premise (serveur local)) à partir de n’importe quel site.

● Disposer des ressources informatiques nécessaires à leur bonne exécution.

● Offrir aux utilisateurs les mêmes temps de réponse sans latence à distance.

● Garder le même niveau de sécurité dans tous les contextes.

● Réduire l’impact carbone du numérique.

La solution est proposée sous la forme d’un forfait sans engagement entre 35€ et 250€ HT/ utilisateur / mois.