Westcon-Comstor ajoute la solution EfficientIP à son portfolio en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique

avril 2022 par Marc Jacob

Westcon-Comstor annonce la signature d’un nouvel accord de distribution avec EfficientIP. Ce partenariat permettra de bénéficier des solutions de référence d’EfficientIP en matière de gestion des adresses DNS, DHCP et IP (DDI) et de sécurité DNS à tous les marchés européens et africains, ainsi qu’en Asie-Pacifique.

Aujourd’hui, les solutions traditionnelles de sécurité réseau ne peuvent pas couvrir toutes les menaces DNS, laissant des lacunes importantes susceptibles d’être exploitées par les cybercriminels. Sans une interface de sécurité résiliente et complète en place, les entreprises risquent de perdre l’accès à des services et des actifs essentiels. La solution de sécurité 360° DNS d’EfficientIP comble ces lacunes en adoptant une approche holistique de la sécurité DNS. La solution surveille le comportement des attaquants en temps réel et fournit des alertes immédiates pour protéger les services critiques. En outre, la solution d’automatisation de réseau Network Automation d’EfficientIP accroît la productivité, atténue les risques et facilite la mise sur le marché, ce qui est essentiel pour rester dynamique.

Le service DDI d’EfficientIP permet ainsi aux administrateurs de réseaux de rationaliser ces processus, en supprimant une grande partie de la complexité liée à la protection du réseau. Garder l’administration du réseau simple, accessible et opérationnelle en temps réel est vital pour la réussite de la gestion, l’efficacité opérationnelle et la sécurité. En complément, leur solution de sécurité 360° DNS Security s’appuie sur une nouvelle couche de défense en profondeur pour sécuriser les services DNS contre les menaces à la fois internes et externes. L’intégration des solutions d’EfficientIP dans le portfolio de cybersécurité de Westcon-Comstor donne à nos partenaires un moyen efficace de réduire les risques de cybersécurité liés à l’évolution des méthodes de travail et de rendre les réseaux d’entreprise plus simples à sécurisés. "Pour les administrateurs réseau, la hausse des appareils IoT, le passage au cloud et le travail hybride font surgir des menaces et des pressions critiques sur le réseau. À mesure que le nombre d’appareils connectés d’une entreprise augmente, assurer le suivi de ces adresses IP peut devenir une tâche considérable", a déclaré Daniel Hurel, vice-président de Westcon Cyber Security & Next Gen Solutions, EMEA.

Le marché des logiciels de sécurité DNS devrait passer de 1 200,41 millions de dollars US en 2021 à 2 314,56 millions de dollars US en 2028. Le partenariat de Westcon-Comstor avec EfficientIP élargira de manière stratégique son portefeuille de fournisseurs DDI leaders du marché pour capitaliser sur cette croissance, tout en venant compléter les fournisseurs existants du distributeur axés sur les réseaux, tels qu’Extreme Networks.