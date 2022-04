Webinar Vectra le jeudi 12 mai de 14h à 15h - Suite Microsoft 365 : une cible d’attaque toujours en forte croissance

avril 2022 par Marc Jacob

Nous vous proposons de venir découvrir comment les algorithmes de Vectra assurent la détection et l’analyse en temps réel des menaces connues et inconnues sur Microsoft 365 et Azure AD, tout en leur attribuant un niveau de risque.

Détecter et réagir rapidement face aux attaques sur M365 et Azure AD avec Vectra

• La nécessité de renforcer la détection sur ces environnements en sus des mesures de protection (i.e MFA, Sandboxing, DLP, etc..)

• L’intelligence artificielle Vectra source de meilleures efficacité et gestion des risques, avec des économies à la clef

Microsoft 365 est à ce jour un vecteur d’attaques important. La sécurité de la suite M365 (et des applications SaaS en général) est donc devenu un enjeu non négligeable pour les entreprises. La solution Vectra permet la détection et l’analyse en temps réel des menaces connues et inconnues, tout en leur attribuant un niveau de risque.

Vous n’êtes pas disponibles ? N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le replay.

Inscription : https://events.nomios.fr/vectra-web...