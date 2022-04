Vulcan Cyber ouvre sa filiale en France et confie sa direction EMEA à Frédéric Saulet

avril 2022 par Marc Jacob

Vulcan Cyber, le spécialiste de la remédiation et de la gestion de la posture de sécurité, annonce aujourd’hui l’ouverture de sa filiale française et la nomination au poste de DG EMEA de Frédéric Saulet. Sous la direction directe de ce dernier, Vulcan Cyber France aura pour mission de promouvoir dans l’Hexagone la plateforme de remédiation de l’éditeur.

Une plateforme de remédiation agnostique

La plateforme Vulcan s’intègre avec la majorité des outils de détection des vulnérabilités (infrastructure, applications, cloud, IOT...), analyse leurs pertinences dans le contexte de l’organisation, priorise celles qu’il faut remédier en fournissant l’information sur les correctifs applicables. La solution permet en outre d’orchestrer toutes les tâches encore à ce jour manuelles comme la prise en compte de ces vulnérabilités, les échanges fastidieux et lourds de tableurs Excel, qui en outre laissent des problèmes connus sans réponse depuis trop longtemps ouvrant des voies d’accès aux pirates. Il en résulte une réduction drastique du temps de gestion de ces correctifs – on ne parle plus qu’en jours vs en mois sans Vulcan – et surtout une réduction drastique des risques cyber.

En matière d’analyse et de remédiation, la plateforme de Vulcan Cyber fournit à tous les intervenants une source fiable de données consolidées, avec une visibilité claire sur les processus et les résultats. Des tableaux de bord de veille économique alimentés par des analyses approfondies permettent de prendre des décisions fondées sur des données de terrain pour harmoniser la remédiation des vulnérabilités au sein de l’entreprise.

Une direction EMEA confiée à Frédéric Saulet

Agé de 44 ans, Frédéric Saulet opère depuis plus d’une vingtaine d’années dans le domaine de la sécurité IT et rejoint la société israélienne après être passé chez différents acteurs internationaux comme Aqua Security, LogPoint, Qualys, Trend Micro ou Netskope.

De par ses études en Télécommunications & Réseaux, Frédéric bénéficie d’une double casquette technique et commerciale qui fait de lui un interlocuteur privilégié des grandes entreprises.

A peine arrivé à son poste, Frédéric aura, entre autres, à mettre en place et supporter un réseau de partenaires de Vulcan Cyber en France et en EMEA pour la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de remédiation automatisée, nécessaire pour protéger les environnements de travail dynamiques et distants d’aujourd’hui.