Vladimir Kolla, Founder de Patrowl : Notre solution, permet de signer la fin du shadowIT tout en contribuant à une meilleure gouvernance de la donnée

avril 2022 par Marc Jacob

Fondée en 2021, Patrowl est une start-up française éditrice d’une solution d’Offensive Security as a Service. Patrowl intervient très tôt dans la chaîne de sécurité, en découvrant problèmes, avant la concrétisation des incidents. Ainsi, Patrowl assure une surveillance active, alerte et assiste en continu l’entreprise dans la remédiation. Pour Vladimir Kolla, Founder de Patrowl, sa solution permet entre autre de mettre fin au Patrowl signe la fin du shadowIT et contribue à une meilleure gouvernance de la donnée.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Vladimir Kolla : Patrowl est une startup française, fondée en 2021, éditrice de la solution d’Offensive Security as a Service éponyme qui :

cartographie (EASM) et teste en continu (PTaaS/CART) les actifs exposés sur internet (applications, site web, accès distants, Cloud, etc.),

identifie les vulnérabilités, - propose un plan de remédiation et les moyens de contrôler l’exécution des corrections. Développée par 3 spécialistes de la cybersécurité, Patrowl est accessible à des utilisateurs non experts et leur permet d’élever rapidement le niveau de sécurité de leur système d’information. Patrowl s’adresse en priorité aux ETI, tous secteurs confondus.

GSM : quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2022 ?

Vladimir Kolla : La moitié des piratages provient d’un manque de maîtrise d’actifs informatiques exposés sur internet.

À l’instar des audits, Patrowl intervient très tôt dans la chaîne de sécurité, en découvrant problèmes (souvent nombreux), avant la concrétisation des incidents. Contrairement aux audits de sécurité, ponctuels, Patrowl assure une surveillance active, alerte et assiste en continu l’entreprise dans la remédiation.

Patrowl est un portail simple d’utilisation mais ultra-performant, prêt à l’emploi, sans intégration longue ou complexe :

(Re)découverte permanente des actifs exposés à Internet dont le Shadow IT (EASM)

Identification continue de toutes vos faiblesses et vulnérabilités avec notre Pentest as-a-Service (PTaaS) et notre surveillance continue des cybermenaces

Remédiation facile avec priorisation et contextualisation

Contrôle de la remédiation avec « re-test » en un clic

Patrowl signe la fin du shadowIT dans l’entreprise, affranchit les équipes des tâches de sécurité les plus rébarbatives et contribue à une meilleure gouvernance de la donnée.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Vladimir Kolla : Patrowl accompagne les équipes sécurité (RSSI) et informatique (DSI) en apportant plusieurs gains :

Gagner du temps grâce à notre hyper automatisation

Gagner en visibilité du système d’information en (re)récouvrant et agissant en temps réels sur l’ensemble du shadow IT ou les ressources non référencées de l’entreprise exposées sur internet

Eviter des incidents de sécurité en réussissant enfin à suivre l’actualité cybersécurité des menaces, des vulnérabilités, des nouvelles techniques d’attaque... concernant son système d’information

Prioriser ses risques et se concentrer sur les vraies problématiques

Réussir à conserver et fidéliser ses collaborateurs en automatisant les tâches ingrates ou rébarbatives et en ne les faisant travailler que sur les taches à forte valeur ajoutée

Améliorer la fiabilité en évitant les erreurs humaines.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Vladimir Kolla : La moitié des piratages des entreprises se font par des actifs exposés sur internet donc pensez à prendre en compte votre surface d’attaque externe, exposée à internet, de plus en plus ciblée par les attaquants.