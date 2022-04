Visioconférence sécurisée : Tixeo ouvre une filiale en Allemagne

avril 2022 par Marc Jacob

Tixeo annonce accélérer son développement en Europe avec notamment l’ouverture de sa filiale allemande à Berlin. Dans un contexte où la souveraineté numérique est plus que jamais un enjeu majeur pour l’Europe, Tixeo se positionne comme une alternative européenne aux solutions de visioconférence soumises à des lois étrangères, et ce pour tous les acteurs privés et publics soucieux de la confidentialité de leurs réunions en ligne.

Une présence qui se renforce en Europe

Dans toute l’Europe la crise du Covid et l’essor massif du télétravail ont suscité un véritable engouement pour les solutions de collaboration en ligne. Le chiffre d’affaires de Tixeo hors France a d’ailleurs plus que doublé entre 2020 et 2021, représentant aujourd’hui plus de 10% du CA total de la société. Présent en Espagne, depuis sa propre filiale, ainsi qu’au Benelux, Autriche, Hongrie, Suisse, via des partenaires de confiance, l’éditeur français assurait déjà une activité outre-rhin depuis plus de 10 ans par le biais d’un bureau de représentation. Pour répondre à une demande de plus en plus importante, Tixeo décide d’ouvrir sa propre filiale GmbH à Berlin. Pilotée par Valentin Boussin, Country Manager Deutschland, cette structure locale a pour ambition de doubler à nouveau le CA en Allemagne en 2022. Cette ouverture s’accompagne d’un renforcement de son réseau de partenaires sur le territoire.

Valentin Boussin explique « La crise sanitaire et le conflit en Ukraine démontrent une fois de plus que l’Union européenne doit renforcer sa stratégie d’indépendance technologique. Depuis plus de 15 ans nous offrons à nos clients français une technologie de visioconférence sécurisée 100% souveraine (hébergement, support, R&D) que nous souhaitons proposer davantage à l’échelle européenne. »

La sécurité des communications et des données : un enjeu européen

Le contexte actuelle rappel la nécessité de préserver la souveraineté numérique de l’Europe. La solution de vidéo-collaboration sécurisée Tixeo, conçue pour répondre aux plus strictes exigences en matière de sécurité, y contribue. La solution intègre notamment un véritable chiffrement de bout-en-bout des communications (vidéo/audio/data) dans une visioconférence multipoint ainsi qu’un chiffrement de lien de communication entre client et serveur. La conception et le développement des logiciels Tixeo sont exclusivement réalisés en France, en interne et sa technologie propriétaire n’est pas soumise aux législations étrangères. Les serveurs Tixeo sont hébergés sur le territoire français et l’entreprise finalisera en 2022 son déploiement multicloud, tout en veillant à ne choisir que des hébergeurs 100% souverains et européens.

De nombreux clients européens des secteurs de la défense, de la santé ainsi que du secteur public font d’ailleurs déjà confiance à Tixeo pour ces raisons. Parmi eux, le Conseil de Sécurité Nucléaire – CSN, Deltana, et Natruly en Espagne, Avmatsim dans le secteur du logiciel scientifique et la Ville de Henstedt-Ulzburg en Allemagne, ou encore RTR, Autorité autrichienne de régulation de la radiodiffusion et des télécommunications.

Renaud Ghia, président de Tixeo, ajoute « Un vrai chiffrement de bout en bout contribue d’ailleurs à garantir une véritable indépendance aux organisations et aux nations. Plus que jamais, la recherche, les technologies et l’hébergement doivent être développés et consommés localement pour prévenir tout risque de dépendance aux puissances extra-européennes et afficher une résistance sans faille aux menaces présentes et à venir. Il était naturel pour Tixeo, qui souhaite renforcer son activité en Europe, de consolider sa présence en Allemagne qui reste un acteur clé pour l’Union Européenne et bien sûr le premier partenaire commercial de la France. Les organisations allemandes sont d’ailleurs particulièrement sensibles au niveau de sécurité que nous fournissons et au strict respect des données personnelles des utilisateur de la solution ».