Vincent Colin rejoint Almond Suisse

mai 2022 par Marc Jacob

Le nouveau cadre est titulaire d’un diplôme de troisième cycle à Neoma Business School, il est également diplômé de l’ESCE et dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la vente de conseils et de solutions IT.

Un plan de recrutement a été lancé pour étoffer les équipes locales afin d’accompagner les entreprises privées et les entités publiques au travers de missions visant à anticiper, protéger, détecter et défendre contre les menaces cyber en conformité avec les exigences réglementaires. La société a emménagé dans ses nouveaux locaux, situés Route de la Galaise 11B, 1228 Plan les Ouates.