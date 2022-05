Vectra AI parmi les finalistes des Microsoft Security Excellence Awards pour le prix du meilleur éditeur de logiciels de sécurité de l’année.

mai 2022 par Marc Jacob

Vectra permet aux clients de Microsoft de compléter leur protection Microsoft 365 au-delà du Defender Secure Score, d’améliorer les capacités de leur centre des opérations de sécurité (SOC) et d’empêcher les attaquants de s’implanter grâce à son étroite ’intégration avec Microsoft Defender for Endpoint et Microsoft Azure Sentinel.

À l’occasion des Microsoft Security Excellence Awards, qui se tiendront le 5 juin 2022, Microsoft récompensera les finalistes dans 10 catégories, en mettant à l’honneur les pionniers, les innnovateurs, les fournisseurs de services, ainsi que les acteurs du changement. Anciennement connu sous le nom de Microsoft Security 20/20 Awards, il s’agit de la troisième année où Microsoft récompense des partenaires pour leur travail exceptionnel dans le domaine de la sécurité. Tous les finalistes sont membres de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un écosystème d é éditeurs de solutions et de fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) qui ont intégré leurs offres avec celles Microsoft.

« L’Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA) est devenue un écosystème dynamique composé d’éditeurs desécurité de confiance et parmi les plus efficaces au monde » a déclaré Maria Thomson, responsable de MISA. « Nos membres partagent l’engagement de Microsoft de collaborer au sein de cette communauté afin d’améliorer la capacité de nos clients à prévoir, détecter et répondre plus rapidement aux menaces de sécurité. Nous sommes ravis de récompenser nos incroyables finalistes aux Microsoft Security Excellence Awards et de reconnaître leurs réalisations au cours de l’année écoulée. »

La MISA a été créée pour rassembler les leaders de Microsoft, les ISV et les MSSP afin qu’ils travaillent ensemble pour vaincre les menaces de sécurité et faire du monde un endroit plus sûr. Les membres de la MISA avec Microsoft voteront pour sélectionner les lauréats des Microsoft Security Excellence Awards, ce qui leur donnera l’occasion de distinguer leurs pairs pour le travail exceptionnel réalisé auprès de leurs clients communs.