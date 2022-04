VMware annonce des dispositions spéciales pour ses partenaires autour de sa plateforme de modernisation des applications Tanzu

avril 2022 par Marc Jacob

La modernisation de leur patrimoine applicatif est une priorité pour de nombreuses entreprises et c’est un domaine dans lequel les investissements augmentent. Grace aux nouvelles dispositions de son programme, VMware permet à ses partenaires de saisir de nouvelles opportunités afin d’accroître leurs chiffres d’affaires et de développer de nouvelles activités.

VMware Tanzu, une composante de l’offre de services VMware Cross-Cloud™, permet aux partenaires d’aider leurs clients à développer, déployer et gérer des applications modernes sur n’importe quel cloud en exploitant Kubernetes. L’éditeur propose un programme enrichi de récompenses dédiés à la vente et la fourniture de services, des ressources pour développer leurs compétences techniques, et une opportunité unique de réaliser des ventes conjointes avec des éditeurs indépendants de premier ordre.

Réductions, ventes conjointes et récompenses

VMware triple les primes initiales offertes lorsque de nouvelles opportunités autour des solutions Tanzu sont saisies. Les contrats de plus de 250 000 dollars conclus avec les partenaires Partner Connect les plus impliqués sont automatiquement éligibles pour des activités de co-vente planifiées avec les équipes commerciales de VMware, via le programme Partner Value Registration.

Par ailleurs, VMware propose également des récompenses pour les services pré et après-vente autour de Tanzu. Des récompenses sont disponibles pour leur permettre d’évaluer la faisabilité d’un projet Tanzu, et d’entreprendre des évaluations techniques, POC et des déploiements de solutions.

Formations et accréditations

Afin d’aider ses partenaires à développer les connaissances de ses partenaires sur les applications modernes et leurs capacités de livraison de services, VMware propose la compétence VMware Modern Application Platform Solution, qui valide leurs acquis techniques et commerciaux. Après avoir développé leurs activités liées à Tanzu, ils pourront s’identifier comme des organisations capables d’accompagner une transformation d’infrastructure et de piloter un projet DevSecOps en obtenant la compétence VMware Cloud Native Master Services.

Les partenaires décrochant leurs compétences bénéficient d’un vaste éventail de récompenses et d’indemnités. À ce jour, plus de 10 000 personnes ont obtenu des accréditations et certifications VMware. VMware propose actuellement des architectures de référence et propriétaires pour les développeurs d’applications sur Tanzu Developer Center, ainsi qu’une certification spécialisée pour les développeurs Spring. VMware lancera de nouvelles formules de formation sur abonnement pour les gestionnaires de plateformes et les développeurs, afin de réduire le coût et le temps nécessaires à l’acquisition d’une expertise technique sur Tanzu. Ces nouveaux abonnements sont d’ores et déjà disponibles et incluent des cours obligatoires adaptés aux compétences et certifications VMware pour Tanzu et Spring.

Dans le cadre d’un nouveau programme mis en place en partenariat avec des éditeurs indépendants (ISV) spécialisés dans la modernisation d’applications, VMware optimise aujourd’hui la vente de VMware Tanzu à l’aide de logiciels intelligents, orientés données et reposant sur un écosystème. Les ISV proposent des solutions pour accélérer la prise de décisions stratégiques, et gagner en élasticité et en sécurité en tirant profit de modèles d’intelligence artificielle/de machine learning, d’applications de traitement de données, et d’outils DevSecOps avancés.

Enfin, le nouveau programme de co-vente de VMware offre des solutions communes conçues pour répondre aux besoins des clients en simplifiant considérablement les processus d’achat. Désormais, les entreprises peuvent se procurer des outils provenant d’éditeurs indépendants et de VMware avec une seule facture émise par un partenaire. Ces derniers peuvent quant à eux exposer leurs arguments avec le soutien de vendeurs VMware et d’ISV, et profiter ensuite d’une aide à la négociation de tarifs sur mesure pour chaque transaction.